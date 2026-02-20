Dự báo bất ngờ về giá xăng chiều nay

Theo quy định, ngày 19/2 trùng với mùng 3 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Do đó, kỳ điều hành giá xăng dầu sẽ được chuyển sang thực hiện vào ngày 20/2 (tức mùng 4 Tết).

Liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính sẽ công bố giá bán lẻ xăng dầu mới vào chiều nay (20/2). Diễn biến giá nhập khẩu từ Singapore cho thấy giá xăng dầu trong nước nhiều khả năng sẽ biến động trái chiều.

Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối phía Nam cho biết, sau kỳ điều hành trước, giá dầu thô thế giới biến động khó lường, gần đây đã bật tăng mạnh. Ngày 19/2, giá nhập khẩu xăng RON 95 tại Singapore ở mức 78,09 USD/thùng, xăng RON 92 ở mức 76,08 USD/thùng, tăng khoảng 2 USD/thùng so với 7 ngày trước.

Với diễn biến này, dự báo giá xăng trong nước có thể giảm khoảng 100-200 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel có thể giảm nhẹ khoảng 50-200 đồng/lít. Chủ một doanh nghiệp phân phối xăng dầu miền Bắc cũng dự đoán giá xăng dầu nhiều khả năng sẽ biến động trái chiều trong kỳ điều hành chiều nay.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước sẽ giảm sau 3 phiên tăng liên tiếp. Từ đầu năm đến nay, giá xăng có 4 lần tăng, 3 lần giảm.

Ở lần điều chỉnh gần nhất ngày 12/2, giá xăng E5 RON 92 tăng 400 đồng/lít lên 18.830 đồng/lít; xăng RON 95 tăng 410 đồng/lít, lên 19.290 đồng/lít. Dầu diesel tăng 10 đồng/lít lên 18.460 đồng/lít, dầu hỏa tăng 120 đồng/lít lên 18.510 đồng/lít; dầu mazut tăng 410 đồng/lít lên 15.560 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, ngày 19/2, giá dầu đã tăng khoảng 2% lên mức cao nhất trong 6 tháng, khi các nhà giao dịch lo ngại về căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran, theo Reuters.

Ông Andrew Lipow, Chủ tịch Lipow Oil Associates, nhận định giá dầu đi lên do rủi ro địa chính trị gia tăng và lo ngại Mỹ có thể sớm có động thái quân sự nhằm vào Iran. Theo ông, thị trường nhiều khả năng tiếp tục tăng khi nhà đầu tư dự đoán một sự kiện lớn có thể xảy ra.

Trong khi đó, hãng thông tấn Fars đưa tin Iran dự kiến tập trận hải quân chung với Nga. Thông tin này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Iran đóng cửa eo biển Hormuz trong vài giờ để phục vụ tập trận quân sự. Đây là tuyến hàng hải chiến lược, nơi khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu được vận chuyển qua mỗi ngày.

Tại Mỹ, tồn kho dầu thô giảm 9 triệu thùng do công suất lọc dầu và xuất khẩu tăng. Kết quả này trái với dự báo trong khảo sát của Reuters, vốn cho rằng tồn kho sẽ tăng khoảng 2,1 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 13/2.

Ông Phil Flynn, nhà phân tích cấp cao tại Price Futures Group, cho biết mức tăng tồn kho tuần trước chủ yếu do ảnh hưởng của bão, còn hiện nay thị trường đang ghi nhận xu hướng giảm trở lại. Theo ông, nhu cầu duy trì ở mức cao sẽ tiếp tục hỗ trợ giá dầu trong ngắn hạn.

Theo dữ liệu Trading Economics, 10h ngày 20/2, giá dầu WTI giao dịch ở mức 66,61 USD/thùng, tăng 5,92% so với tuần trước. Giá dầu Brent cũng tăng 5,98%, lên 71,81 USD/thùng.