Giá xăng ngày mai 12/2: Dự báo tăng lần thứ 3 liên tiếp, dầu đi ngang

Theo kế hoạch, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính sẽ công bố giá bán lẻ xăng dầu mới vào ngày 12/2. Diễn biến giá nhập khẩu từ Singapore cho thấy giá xăng dầu trong nước nhiều khả năng sẽ tăng tiếp.

Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối phía Nam cho biết, sau kỳ điều hành trước, giá dầu thô thế giới biến động khó lường, gần đây có xu hướng giảm nhẹ. Ngày 9/2, giá nhập khẩu xăng RON 95 tại Singapore ở mức 76,56 USD/thùng, xăng RON 92 ở mức 74,83 USD/thùng, tăng khoảng 3-4 USD/thùng so với 6 ngày trước.

Với diễn biến này, dự báo giá xăng trong nước có thể tăng khoảng 300-400 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel có thể giảm nhẹ khoảng 50-150 đồng/lít hoặc giữ nguyên.

Chủ một doanh nghiệp phân phối xăng dầu miền Bắc cũng dự đoán giá xăng dầu nhiều khả năng sẽ biến động trái chiều trong kỳ điều hành ngày mai. Ngày 10/2, chiết khấu dầu tại một số kho đang ở mức thấp, một số nơi chiết khấu xăng lên 1.100 đồng/lít.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước tăng 3 phiên liên tiếp sau một phiên giảm. Từ đầu năm đến nay, giá xăng có 3 lần tăng, 3 lần giảm.

Ở lần điều chỉnh gần nhất ngày 5/2, giá xăng E5 RON 92 tăng 100 đồng/lít lên 18.430 đồng/lít; xăng RON 95 tăng 40 đồng/lít, lên 18.880 đồng/lít. Dầu diesel tăng 280 đồng/lít lên 18.450 đồng/lít, dầu hỏa tăng 220 đồng/lít lên 18.390 đồng/lít; dầu mazut tăng 520 đồng/lít lên 15.150 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, ngày 10/2, giá dầu gần như đi ngang khi thị trường chờ đợi tín hiệu mới từ các diễn biến liên quan đến Iran và Nga, cùng loạt dữ liệu về kinh tế Mỹ và tồn kho dầu thô, theo Reuters.

“Thị trường hiện vẫn tập trung vào căng thẳng giữa Iran và Mỹ, tuy nhiên, nếu không xuất hiện dấu hiệu cụ thể cho thấy nguồn cung bị gián đoạn, giá dầu nhiều khả năng sẽ bắt đầu giảm", ông Tamas Varga, chuyên gia phân tích tại công ty dịch vụ dầu khí PVM nhận định.

Khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ toàn cầu được vận chuyển qua eo biển Hormuz giữa Oman và Iran, khiến mọi leo thang căng thẳng tại khu vực này đều tiềm ẩn rủi ro lớn đối với nguồn cung toàn cầu. Phần lớn dầu thô của Iran và các thành viên OPEC như Ả Rập Xê Út, UAE, Kuwait và Iraq được xuất khẩu qua tuyến đường này, chủ yếu sang châu Á.

“Mặc dù các cuộc đàm phán tại Oman phát đi tín hiệu tích cực một cách thận trọng, rủi ro vẫn ở mức vừa phải do những bất định xoay quanh khả năng leo thang căng thẳng, siết trừng phạt hoặc gián đoạn nguồn cung tại eo biển Hormuz”, chuyên gia Tony Sycamore của IG nhận định.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), Iran là nhà sản xuất dầu thô lớn thứ 3 trong OPEC năm 2025, sau Ả Rập Xê Út và Iraq.

Theo dữ liệu Trading Economics, 1h ngày 11/2, giá dầu WTI giao dịch ở mức 63,99 USD/thùng, tăng 0,71% so với tuần trước. Giá dầu Brent cũng tăng 1,15%, lên 68,83 USD/thùng.