Dự báo 3 kịch bản CPI năm 2026: Mức tăng cao nhất lên tới 4,6%

3 kịch bản CPI năm 2026: Cao nhất có thể tăng 4,6%

Ngày 26/2, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá, tổng kết công tác điều hành giá 2025, bàn giải pháp quản lý điều hành giá năm 2026.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, năm 2025, diễn biến giá cả thị trường cơ bản tuân theo quy luật hằng năm. Mặt bằng giá tăng cao vào dịp Tết sau đó giảm trở lại cuối quý I, chỉ tăng nhẹ trong các quý tiếp theo.

Lạm phát năm 2025 trong phạm vi mục tiêu đề ra; chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2025 tăng 3,31% so với năm 2024, trong đó có tác động từ việc điều chỉnh giá một số mặt hàng Nhà nước quản lý và giá một số vật liệu xây dựng có nguồn cung hạn chế cao do nhu cầu xây dựng các công trình trọng điểm.

Bộ Tài chính dự báo năm 2026 là năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2026-2030; nhu cầu sử dụng điện, vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng được dự báo tăng cùng với những biến động phức tạp từ tình hình kinh tế thế giới. Qua đó tạo áp lực nhất định lên chỉ số giá tiêu dùng trong nước.

Trên cơ sở phân tích, Bộ Tài chính cập nhật 3 kịch bản lạm phát năm 2026 và bình quân năm 2026. Cụ thể, kịch bản 1, dự báo CPI bình quân năm 2026 tăng khoảng 3,6% so với năm 2025.

Kịch bản 2, dự báo CPI bình quân năm 2026 tăng khoảng 4,1% so với năm 2025. Và kịch bản 3, dự báo CPI bình quân năm 2026 tăng khoảng 4,6% so với năm 2025.

Trên cơ sở cập nhật diễn biến kinh tế trong và ngoài nước tính đến thời điểm hiện tại, Ngân hàng Nhà nước ước tính lạm phát tổng thể bình quân năm 2026 tăng khoảng 3,5-4,5%. Các tổ chức quốc tế dự báo lạm phát bình quân của Việt Nam tăng khoảng 3,2-4%.

Theo đó, tại cuộc họp, Bộ Tài chính đã kiến nghị các biện pháp điều hành giá năm 2026. Cụ thể, thực hiện nghiêm nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết 244/2025 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2026, trong đó tốc độ tăng CPI bình quân năm 2026 khoảng 4,5%.

Ngoài ra, công tác quản lý, điều hành giá trong năm nay cần tiếp tục bảo đảm kiểm soát tốt, trong điều kiện các nguồn lực được thúc đẩy mạnh mẽ để đạt được tăng trưởng kinh tế ở mức cao nhất.

Đồng thời tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân, tiếp tục thực hiện lộ trình giá thị trường các dịch vụ công và hàng hóa do Nhà nước quản lý với mức độ và liều lượng phù hợp.

Theo Bộ Tài chính, trong thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục chủ động thực hiện các biện pháp về quản lý, điều hành giá, bình ổn giá cả thị trường các hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu theo đúng ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá, tổng kết công tác điều hành giá 2025, bàn giải pháp quản lý điều hành giá năm 2026 (Ảnh: VGP).

Theo dõi sát diễn biến giá vàng, bất động sản... để kịp thời có biện pháp điều hành

Kết luận cuộc họp, trước dự báo năm 2026 tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp, có thể tác động không thuận với kinh tế đất nước, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến kinh tế và lạm phát thế giới; những điều chỉnh chính sách kinh tế của các nước lớn, đặc biệt là các đối tác thương mại chính của Việt Nam…

Từ đó, chủ động xây dựng, thực hiện giải pháp linh hoạt trong công tác điều hành giá, phù hợp với thực tiễn, hạn chế tối đa các tác động tiêu cực với mặt bằng giá trong nước.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu giám sát chặt chẽ biến động giá cả thị trường trong nước, nhất là với hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, xăng dầu, điện, vật liệu xây dựng và nguyên liệu đầu vào của sản xuất.

Chủ động và linh hoạt các biện pháp điều tiết cung cầu và bình ổn thị trường nhằm bảo đảm sản xuất, không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá, góp phần kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội.

Ngoài ra, theo Phó Thủ tướng, cần chủ động ứng phó với tình hình bão lũ, thời tiết cực đoan, kịp thời bảo đảm nguồn cung, bình ổn thị trường giá cả, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, đẩy giá, lợi dụng thiên tai, bão lũ để trục lợi.

Mặt khác, điều hành chính sách tài khóa phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ và các chính sách khác, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Sử dụng linh hoạt, hiệu quả các công cụ, biện pháp điều tiết giá để kiểm soát, bình ổn thị trường. Tăng cường triển khai hiệu quả và giám sát việc kê khai giá, niêm yết giá; công khai thông tin về giá.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiến hành đánh giá toàn diện để chuẩn bị thật tốt phương án với những mặt hàng, dịch vụ Nhà nước định giá. Quản lý chặt chẽ giá đối với các mặt hàng thiết yếu; theo dõi sát diễn biến giá vàng, bất động sản, nhà ở… để kịp thời có các biện pháp điều hành.