Ngân hàng Nhà nước chốt chỉ tiêu tín dụng 15%, lạm phát 4,5% năm 2026

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Chỉ thị số 01 về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng trong năm 2026.

Đơn vị này cho biết sẽ điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác. Cơ quan quản lý tiền tệ cũng ưu tiên mục tiêu kiểm soát lạm phát năm nay bình quân khoảng 4,5%, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững.

Ngân hàng Nhà nước dự kiến tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống khoảng 15%, có điều chỉnh tăng hoặc giảm phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế. Ngoài ra, nhà quản lý tiền tệ sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý ngoại tệ và dự trữ ngoại hối Nhà nước, góp phần ổn định thị trường và hỗ trợ điều hành chính sách tiền tệ.

Chỉ thị cũng yêu cầu các đơn vị trong ngành triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát và xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng, duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức an toàn. Ngoài ra, các tổ chức tín dụng cũng cần tăng cường quản trị rủi ro và hạn chế phát sinh nợ xấu, qua đó góp phần bảo đảm an toàn, ổn định hoạt động.

Kiểm tra giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách tiền tệ - ngân hàng theo tinh thần Nghị quyết 66, đổi mới tư duy xây dựng pháp luật theo hướng vừa bảo đảm quản lý Nhà nước, vừa khơi thông nguồn lực, xây dựng hệ thống pháp lý đồng bộ, minh bạch, tiệm cận thông lệ quốc tế, kiên quyết phòng, chống tiêu cực và “lợi ích nhóm”.

Song song đó, nhà điều hành đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thực chất, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, tăng sử dụng dữ liệu thay cho hồ sơ giấy và mở rộng dịch vụ công trực tuyến toàn trình, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Ngành ngân hàng tăng tốc chuyển đổi số, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống; nghiên cứu triển khai các mô hình, công nghệ thanh toán mới, thanh toán xuyên biên giới, gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết 57.

Đơn vị này cũng đặt mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn vi mô và vĩ mô; tăng cường cảnh báo sớm rủi ro, bảo đảm hoạt động ngân hàng an toàn, lành mạnh. Đồng thời, cơ quan quản lý triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát, xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế phát sinh nợ xấu mới.

Ngân hàng Nhà nước cũng tập trung thực hiện nghiêm cam kết phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố; triển khai các chiến lược phát triển ngành ngân hàng, tài chính toàn diện, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và nâng cao hiệu quả quản lý vốn Nhà nước.

Tại Chỉ thị 01, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao nhiệm vụ cụ thể cho toàn hệ thống, trọng tâm là điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng, ngoại hối; hoàn thiện pháp lý; cơ cấu lại tổ chức tín dụng, xử lý nợ xấu; tăng cường thanh tra, giám sát; thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt và bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống ngân hàng.