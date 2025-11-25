Điều gì khiến loạt "cá mập" tháo chạy khỏi bitcoin?

Bitcoin đã giảm mạnh so với mức đỉnh thiết lập vào 43 ngày trước. Đồng tiền số lớn nhất thế giới vừa trải qua mức điều chỉnh sâu nhất 2 năm qua. Kể từ tháng 3/2017, chỉ có 2 đợt giảm giá thấp hơn hiện tại, vào tháng 12/2017 và tháng 4/2021.

Sáng nay, đồng tiền số lớn nhất thế giới tiếp tục chịu áp lực bán lớn, bị đẩy về dưới mốc 82.000 USD một đơn vị. Sau đó, bitcoin phục hồi và giao dịch quanh mốc 87.000 USD.

Các chuyên gia phân tích cho rằng dòng tiền chảy ra liên tục từ các quỹ ETF bitcoin là một trong những tác nhân chính cho đợt bán tháo trên thị trường. Theo dữ liệu của Farside Investors, các nhà đầu tư đã rút gần 2,3 tỷ USD từ các quỹ ETF bitcoin giao ngay được niêm yết tại Mỹ trong năm phiên liên tiếp vừa qua.

Quỹ iShares Bitcoin Trust - một trong những quỹ ETF hàng đầu thế giới do BlackRock quản lý - cho biết các nhà đầu tư đã rút khoảng 523 triệu USD vào hôm 18/11. Đây là đợt rút ròng trong một ngày lớn nhất kể từ khi quỹ này ra mắt. Tài sản của quỹ này giảm 19% kể từ đầu tháng 10.

Tương tự, 2 "cá mập" BlackRock và Fidelity - những nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới - cũng đều cung cấp quỹ ETF Bitcoin giao ngay. Trong những đợt tiền số lập đỉnh trước đó, dòng vốn đổ vào các quỹ này là tác nhân lớn hỗ trợ cho thị giá tăng cao.

Sức ảnh hưởng của các ETF bitcoin được nhóm phân tích của K33 dẫn chứng bằng việc trong đợt bán tháo hồi quý I/2025, bitcoin đã tìm thấy đáy tại mức chi phí bình quân khi đầu tư ETF, trước khi phục hồi cao hơn.

Bitcoin liên tục giảm sâu trong tuần qua (Ảnh: Binance).

Hiện tại, chi phí bình quân của những người nắm giữ ETF bitcoin là hơn 89.000 USD. Tuy nhiên trong đợt điều chỉnh lần này, Bitcoin có lúc về dưới mốc 82.000 USD, tức đã phá vỡ quy luật thông thường.

Một mục tiêu khác được nhiều người nhắm đến là chi phí bình quân của Strategy - doanh nghiệp nắm giữ bitcoin nhiều nhất thế giới - khoảng 74.433 USD. Mốc này cũng là giá trị thấp nhất của bitcoin kể từ tháng 4. Cả 2 mức này đều là vùng hỗ trợ tâm lý được nhiều nhà giao dịch chú ý.

Dòng vốn rút khỏi các quỹ ETF Bitcoin báo hiệu các "cá mập" tài chính lớn đã nhận thấy rủi ro của thị trường tiền số. Bởi các quỹ luôn được xem là phương tiện mở đường cho các tổ chức tài chính lớn đầu tư bitcoin mà không cần sở hữu trực tiếp.

Các nhà phân tích cho rằng thị trường đang đối mặt với thách thức lớn khi nhóm nhà đầu tư dài hạn liên tục chốt lời. Bên cạnh đó, sự thận trọng ngày càng tăng giữa các công ty từng tăng gom hàng vào đầu năm nay.

Ông Brian Vieten, chuyên gia phân tích tại công ty tài chính Siebert Financial, cho biết các công ty đã mua gần 50 tỷ USD bitcoin trong năm qua. Gần đây, nhiều công ty trong số đó liên tục bán ra, điều này đè nặng lên kỳ vọng thị trường ngắn hạn với việc mua vào bitcoin.