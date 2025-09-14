Động thái "lạ" của một số ví blockchain tại Việt Nam

Nghị quyết 05/2025 về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 9/9/2025. Nghị quyết này quy định về triển khai thí điểm chào bán, phát hành tài sản mã hóa, tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa và cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa; quản lý Nhà nước về thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Một quy định đáng chú ý trong Nghị quyết 05 là sau thời hạn 6 tháng kể từ khi tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa đầu tiên được cấp phép, nhà đầu tư trong nước giao dịch tài sản mã hóa không thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa do Bộ Tài chính cấp phép tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.

Sau khi nghị quyết được ban hành, trên thị trường tài chính diễn ra 2 động thái. Trong lúc một số ngân hàng, công ty chứng khoán tỏ ra hào hứng với quy định mới, thì một số đơn vị blockchain lại có động thái rút đi.

Trên fanpage, Coin98 Wallet - dịch vụ ví không lưu ký (non-custodial) - đã có thông báo mới nhất gửi tới người dùng, với nội dung sẽ tạm dừng cung cấp dịch vụ cho người dùng là công dân hoặc người cư trú tại Việt Nam.

Coin98 Wallet thuộc Ninety Eight, được biết đến là một start up về blockchain tại Việt Nam. Ninety Eight được giới thiệu là một trong những công ty blockchain "hàng đầu Việt Nam" với đa dạng dịch vụ liên quan đến tài sản số. Trong đó, Coin98 Wallet được xem là sản phẩm chủ lực và là xương sống của hệ sinh thái.

"Để tuân thủ các quy định pháp luật mới tại Việt Nam liên quan đến tài sản mã hóa, từ hôm nay, Coin98 Wallet sẽ tạm dừng cung cấp dịch vụ cho người dùng là công dân hoặc người cư trú tại Việt Nam", trang chủ của dịch vụ ví không lưu ký (non-custodial), thuộc Ninety Eight - startup về blockchain của Việt Nam, thông báo hôm 10/9.

Coin98 Wallet thông báo tạm dừng cung cấp dịch vụ cho người dùng là công dân hoặc người cư trú tại Việt Nam (Ảnh: Chụp màn hình từ Fanpage Coin98 Wallet).

Trong cùng diễn biến, người dùng KyberSwap, nền tảng DEX (sàn giao dịch phi tập trung) tại Việt Nam, ghi nhận đã không thể truy cập dịch vụ. Các địa chỉ nhà mạng trong nước bị chặn truy cập, trong khi đó người dùng quốc tế vẫn có thể sử dụng dịch vụ KyberSwap bình thường.

Ở chiều ngược lại, một số ngân hàng, công ty chứng khoán trong nước đang dường như rất hồ hởi tham gia thị trường tài sản số sắp tới.

VPBank nêu đang hoàn tất các thủ tục cuối cùng để tham gia thí điểm triển khai sàn giao dịch tài sản mã hóa. Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) - công ty con của ngân hàng này - giữ vai trò dẫn dắt trong dự án sàn tài sản mã hóa của họ.

Trước VPBank, một số tổ chức cũng có động thái tiếp cận lĩnh vực này. Hồi giữa tháng 8, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) mở đầu với thông tin ký kết biên bản ghi nhớ (MoU) với Tập đoàn Dunamu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc ở Seoul để hợp tác triển khai sàn giao dịch tài sản số nội địa đầu tiên tại Việt Nam.

Các địa chỉ nhà mạng trong nước bị chặn truy cập (Ảnh: Chụp màn hình).

Ở phía các công ty chứng khoán, cuộc đua đang ngày càng "nóng" dần lên với sự tham gia của các tên tuổi quen thuộc như Chứng khoán SSI, Chứng khoán Techcombank, Chứng khoán VIX…

Điều kiện để được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa phải có vốn tối thiểu 10.000 tỷ đồng, tối thiểu 65% vốn điều lệ do các cổ đông, thành viên là tổ chức góp vốn, trong đó có trên 35% vốn điều lệ do ít nhất 2 tổ chức là ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty bảo hiểm, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ góp vốn.

Với quy định này, ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty bảo hiểm được cho là nhóm có lợi thế đáng kể trong lộ trình xây dựng thị trường tài sản số tại Việt Nam.