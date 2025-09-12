Loạt ngân hàng, công ty chứng khoán chạy đua vào lĩnh vực tài sản số

Ngày 9/9, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ký ban hành Nghị quyết số 5/2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 9/9. Thời gian thực hiện thí điểm là 5 năm.

Nghị quyết quy định về triển khai thí điểm chào bán, phát hành tài sản mã hóa, tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa và cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa; quản lý nhà nước về thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Trong đó, một trong những điều kiện để được cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa phải có vốn tối thiểu 10.000 tỷ đồng, tối thiểu 65% vốn điều lệ do các cổ đông, thành viên là tổ chức góp vốn, trong đó có trên 35% vốn điều lệ do ít nhất 2 tổ chức là ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty bảo hiểm, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ góp vốn.

Với quy định này, ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty bảo hiểm được cho là nhóm có lợi thế đáng kể trong lộ trình xây dựng thị trường tài sản số tại Việt Nam.

VPBank, MB đánh tiếng tham gia

Ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty bảo hiểm có lợi thế đáng kể trong sân chơi tài sản số (Ảnh: DT).

Một số ngân hàng và công ty chứng khoán có tiềm lực lớn đã rục rịch chuẩn bị cho cuộc đua sắp tới. Trong thông báo mới nhất, VPBank cho biết đang hoàn tất các thủ tục cuối cùng để tham gia thí điểm triển khai sàn giao dịch tài sản mã hóa. Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) - công ty con của ngân hàng này - giữ vai trò dẫn dắt trong dự án sàn tài sản mã hóa của họ.

Tại phiên họp thường niên hồi tháng 4, ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng giám đốc VPBank, từng cho biết thị trường tài sản mã hóa là lĩnh vực này mới, quan trọng nhưng tiềm ẩn rủi ro, cần khuôn khổ pháp lý và sự tham gia của những tổ chức có nền tảng vững mạnh. Ông Vinh cũng tiết lộ nhà băng này đã phân tích, tiếp xúc với các đối tác để chuẩn bị gia nhập thị trường này.

Trước VPBank, một số tổ chức cũng có động thái tiếp cận lĩnh vực này. Hồi giữa tháng 8, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) mở đầu với thông tin ký kết biên bản ghi nhớ (MoU) với Tập đoàn Dunamu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc ở Seoul để hợp tác triển khai sàn giao dịch tài sản số nội địa đầu tiên tại Việt Nam.

Loạt công ty chứng khoán nhập cuộc

Ở phía các công ty chứng khoán, cuộc đua đang ngày càng "nóng" dần lên với sự tham gia của các tên tuổi quen thuộc như Chứng khoán SSI, Chứng khoán Techcombank, Chứng khoán VIX…

Chứng khoán VIX lập Công ty cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hoá VIX (viết tắt là VIXEX) và trực tiếp sở hữu tỷ lệ góp vốn 15%. Công ty cổ phần FTG Việt Nam là cổ đông lớn nhất với tỷ lệ góp vốn 64,5% (FTG có liên quan với Chứng khoán VIX giai đoạn trước đây).

Sàn giao dịch Tài sản mã hoá VIX có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, ông Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1978) đang là Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật.

Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) cũng không nằm ngoài cuộc chơi. Đầu tháng 5, công ty này đã góp mặt trong danh sách cổ đông sáng lập ra Công ty cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hoá Techcom (TCEX) với vốn điều lệ ban đầu là 3 tỷ đồng.

Chứng khoán SSI từ năm 2022 cũng đã thành lập công ty con là Công ty cổ phần Công nghệ số SSI (SSI Digital - SSID). Tháng 6, các đơn vị thành viên thuộc công ty chứng khoán này cũng ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tether - đơn vị phát hành stablecoin lớn nhất thế giới, U2U Network và Amazon Web Services (AWS). Tether là đơn vị phát hành.

“Miếng bánh” hấp dẫn mà không công ty nào muốn bỏ qua

Số người dùng tài khoản tài sản số tại Việt Nam tăng gấp 5 lần giai đoạn 2019-2024 (Ảnh: Chụp màn hình từ báo cáo Statista).

Tại phiên họp thường niên chiều 18/4, khi được hỏi về tài sản số, ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT Chứng khoán SSI - cho biết cách đây vài năm, ông cũng giống nhiều người, xem tài sản số không mang lại giá trị gì. Từ khi chính phủ một số nước cân nhắc đưa tiền kỹ thuật số vào quỹ dự trữ quốc gia tương tự vàng, ông đã thay đổi quan điểm.

"Đây là xu thế tất yếu và không thể cưỡng lại được. Khi có khung pháp lý, chúng ta đừng coi đây là meme "lùa gà lùa vịt" trên thị trường. Công nghệ blockchain, tiền kỹ thuật số là tương lai và chúng sẽ mang lại giá trị lớn cho nền kinh tế", ông Hưng nói với cổ đông.

Các công ty chứng khoán quy mô nhỏ hơn cũng đang tích cực phát hành mới để đủ điều kiện tham gia.

Chia sẻ với phóng viên báo Dân trí, ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc Phân tích Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam - cho rằng tài sản số là “miếng bánh” vô cùng hấp dẫn mà không công ty chứng khoán nào muốn bỏ qua.

Bởi Việt Nam là một trong những quốc gia đứng top đầu thế giới về sở hữu và giao dịch tài sản số (khoảng 17 triệu người, với 1.000 tỷ USD giao dịch năm 2024), trong đó, xếp top 5 thế giới về quan tâm tài sản số và top 3 về sử dụng sàn quốc tế.

Theo thống kê từ Statista năm 2024, số người dùng tài khoản tài sản số tại Việt Nam ước tính đạt 10,15 triệu người, chưa bao gồm thị trường NFT (Non-fugible token - token không thể thay thế), gấp 5 lần năm 2019. Một thống kê khác của Triple A năm 2023 cho thấy con số này có thể lên đến 20,1 triệu tài khoản.