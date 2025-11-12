Dọn dẹp nhận thù lao 3 tỷ đồng/năm, gen Z đổ xô làm phục vụ giới siêu giàu

Bỏ việc văn phòng, gen Z trở thành trợ lý cho tỷ phú

Vào tháng 12 năm ngoái, khi đang ở trong một khu nghỉ dưỡng siêu sang tại Maldives, Cassidy O’Hagan, 28 tuổi, cảm thấy mình đã “chạm đỉnh” cuộc đời. Cô có biệt thự riêng, được phục vụ bởi đầu bếp riêng và di chuyển bằng phi cơ cá nhân. Nhưng đây không phải là một kỳ nghỉ trong mơ, đó là công việc của cô - một bảo mẫu cho gia đình siêu giàu.

Công việc này mang lại cho O’Hagan mức thu nhập sáu con số (khoảng 150.000-250.000 USD/năm), gói phúc lợi không kém gì quản lý cấp cao và cơ hội đặt chân đến những nơi cô chưa từng dám mơ tới: Mùa đông ở Aspen, mùa hè ở Hamptons, những chuyến đi Ấn Độ, Dubai trên những chiếc "siêu du thuyền khổng lồ". "Công việc bán thiết bị y tế trước đây của tôi không thể nào sánh được", cô nói.

Câu chuyện của O’Hagan không còn là hiện tượng đơn lẻ. Nó là minh chứng cho một làn sóng ngầm đang ngày càng mạnh mẽ: Thế hệ Z đang ồ ạt rời bỏ những công việc văn phòng nhàm chán để gia nhập ngành "Private Staffing" - cung ứng nhân sự phục vụ riêng cho giới thượng lưu.

Từ bảo mẫu, trợ lý cá nhân đến quản gia, đầu bếp riêng, đây đang được xem là một lựa chọn nghề nghiệp hấp dẫn, năng động hơn nhiều so với con đường leo thang công sở đầy bất định.

Cassidy O’Hagan từ bỏ kế hoạch học y để theo đuổi sự nghiệp làm bảo mẫu cho các gia đình siêu giàu (Ảnh: BI).

Động lực đằng sau xu hướng này là sự bùng nổ của giới siêu giàu. Năm 2000, thế giới có 322 tỷ phú, hiện nay con số đã vượt 3.000. Càng nhiều biệt thự, máy bay riêng và du thuyền được mua, nhu cầu về một "đội quân" phục vụ riêng càng trở nên "vô đáy".

Brian Daniel, người sáng lập mạng lưới "Celebrity Personal Assistant Network", cho biết nhu cầu nhân sự đẳng cấp đang thiếu trầm trọng, châm ngòi cho một "cuộc chiến lương thưởng" khốc liệt. Các gia chủ sẵn sàng đưa ra những đãi ngộ không tưởng để thu hút nhân tài.

Nhân viên dọn dẹp: Lương tới 120.000 USD/năm (gần 3 tỷ VNĐ).

Bảo mẫu: Tới 150.000 USD/năm (gần 3,8 tỷ VNĐ).

Giám đốc quản lý dinh thự: 200.000-250.000 USD/năm (khoảng 5-6,3 tỷ VNĐ), kèm theo biệt thự phụ và xe riêng.

Với mức thu nhập và đặc quyền vượt xa những gì một công việc văn phòng cấp thấp có thể mang lại, không có gì ngạc nhiên khi ngày càng nhiều người trẻ, kể cả những người có học vấn cao như tiến sĩ, luật sư, cũng bắt đầu tìm đến con đường này.

Cái giá của cuộc sống trong lồng son

Tuy nhiên, đằng sau sự hào nhoáng của du thuyền và những bữa tiệc xa hoa là một thực tế khắc nghiệt. Làm việc cho tỷ phú đồng nghĩa với việc bạn phải sẵn sàng 24/7. "Lý do lương cao là vì bạn phải sẵn sàng làm bất cứ lúc nào, kể cả ngoài giờ hành chính", Ruth Edwards, chuyên gia tuyển dụng tại Tiger Recruitment, chia sẻ.

Áp lực công việc đôi khi còn lớn hơn cả phố Wall. Tốc độ làm việc luôn ở mức "chóng mặt" và ranh giới giữa công việc và cuộc sống riêng gần như bị xóa nhòa. "Bạn không chỉ làm việc cho họ, mà sống cùng họ, hòa vào nhịp sinh hoạt, cảm xúc và những khoảnh khắc riêng tư của họ", O’Hagan tâm sự. Nhiều dịp lễ quan trọng, cô ở bên gia đình chủ thay vì người thân của mình.

Và đôi khi, công việc "trong mơ" này bao gồm cả những nhiệm vụ không tên, thậm chí kỳ quặc. Daniel kể lại một tình huống điển hình: "Nếu người giúp việc đã về rồi mà con chó cưng của sếp làm bậy ra tấm thảm Ba Tư đắt tiền, bạn phải là người xử lý ngay. Nhưng chỉ một tiếng sau, bạn có thể đang ngồi cùng ông chủ trong studio để chốt một thương vụ phim ảnh 50 triệu USD".

Sự đánh đổi lớn nhất có lẽ là quyền riêng tư. Hầu hết các gia đình siêu giàu đều yêu cầu nhân viên ký hợp đồng bảo mật (Non-Disclosure Agreement - NDA) cực kỳ chặt chẽ. Mọi thông tin về cuộc sống của chủ nhân đều là bí mật tuyệt đối. Nhân viên cũng phải giữ một hình ảnh "sạch sẽ" trên mạng xã hội, không được phép hé lộ bất cứ điều gì về công việc của mình.

Tại sao gen Z lại chọn con đường này?

Sự dịch chuyển này không chỉ vì sức hấp dẫn của đồng tiền. Nó còn phản ánh sự vỡ mộng của gen Z với con đường sự nghiệp truyền thống. Họ lớn lên trong bối cảnh bất ổn kinh tế, chứng kiến thế hệ millennials kiệt sức và giờ đây phải đối mặt với một thị trường lao động đang bị AI đe dọa. Một nghiên cứu của Viện Tiêu chuẩn Anh (BSI) chỉ ra rằng gần 1/4 lãnh đạo doanh nghiệp tin rằng phần lớn các công việc cấp thấp có thể được tự động hóa.

Đối mặt với một tương lai văn phòng mờ mịt, gen Z đang từ bỏ "thang sự nghiệp" để linh hoạt "nhảy" đến bất cứ cơ hội nào phù hợp nhất tại từng thời điểm. Họ không còn coi việc trở thành quản lý là mục tiêu tối thượng. Thay vào đó, họ tìm kiếm sự ổn định tài chính, sự cân bằng và những trải nghiệm sống có ý nghĩa.

Ngày càng nhiều gen Z từ bỏ công việc văn phòng giữa bất ổn AI và lương thấp (Ảnh: SOS).

Công việc phục vụ giới siêu giàu, dù đầy áp lực và ràng buộc, lại đáp ứng được những tiêu chí đó. Nó mang lại sự an toàn tài chính vững chắc, cơ hội đi khắp thế giới và những kết nối quyền lực. Daniel kể về một tài xế riêng sau 15 năm đã vươn lên thành đồng sản xuất phim cùng ông chủ Hollywood của mình, với thu nhập "không tưởng".

"Tôi từng mơ được làm cho những gia đình quyền lực nhất thế giới và chỉ mất 5 năm để đạt được điều đó", O’Hagan chia sẻ. Hiện cô đã tự mình khởi nghiệp một công ty cung cấp nhân sự cao cấp.

Từ văn phòng chật chội đến thế giới siêu xa hoa, gen Z đang chứng minh rằng họ không lười biếng hay thiếu tham vọng. Họ chỉ đang lựa chọn một con đường khác, một canh bạc mà phần thưởng là sự tự do tài chính và những trải nghiệm độc nhất, dù phải đánh đổi bằng những hy sinh không nhỏ, kể cả việc phải dọn dẹp cho cún cưng của sếp. Như lời chuyên gia tuyển dụng Ruth Edwards nói với con trai mình: "Nếu chán văn phòng rồi, hãy đi và ngắm thế giới".