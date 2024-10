Doanh thu quý chỉ 2,6 tỷ đồng, đại gia Phát Đạt vẫn thoát lỗ ngoạn mục

Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III.

Quý này, công ty chỉ ghi nhận doanh thu hơn 2,6 tỷ đồng, giảm 99% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu bán hàng giảm sâu nhưng Phát Đạt lại ghi nhận được doanh thu tài chính hơn 194 tỷ đồng, đến từ chuyển nhượng cổ phần công ty liên kết.

Thuyết minh báo cáo cho thấy vào ngày 24/6, công ty này đã chuyển nhượng 25% cổ phần trong Công ty Bất động sản Bidici cho ông Nguyễn Trà Giang với giá 769,5 tỷ đồng. Phát Đạt giảm tỷ lệ sở hữu tại Bidici từ 49% vốn còn 24%.

Vào ngày 23/9, công ty của đại gia Nguyễn Văn Đạt tiếp tục chuyển nhượng 24% vốn còn lại tại Bidici cho ông Phạm Thanh Điền với giá trị chuyển nhượng 738,72 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu của Phát Đạt tại công ty bất động sản khu công nghiệp này còn 0%.

Theo thuyết minh, tại ngày 30/9, Phát Đạt còn phải thu của ông Điền và ông Giang số tiền lần lượt 376 tỷ đồng và 350 tỷ đồng.

Phát Đạt ghi nhận tồn kho ở nhiều dự án bất động sản (Ảnh: PDR).

Doanh thu từ bán cổ phần công ty liên kết cùng với thu nhập khác (tiền phạt chậm trả) hơn 24 tỷ đồng đã "cứu" lợi nhuận công ty trong quý. Lãi cả kỳ đạt hơn 51 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty cho biết tình hình kinh tế chung còn nhiều khó khăn, bao gồm ngành bất động sản. Việc đầu tư và phát triển các dự án bất động sản của công ty chưa được thuận lợi.

Lũy kế 9 tháng, Phát Đạt đạt doanh thu hơn 173 tỷ đồng, giảm 68% còn lợi nhuận sau thuế gần 154 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù ghi nhận lãi nhưng dòng tiền kinh doanh quý III của Phát Đạt âm hơn 1.189 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước dương hơn 405 tỷ đồng. Dòng tiền âm do công ty tăng các khoản phải thu (939 tỷ đồng) và tăng hàng tồn kho (269 tỷ đồng).

Tại ngày 30/9, Phát Đạt có tồn kho 12.853 tỷ đồng, tăng so với đầu năm. Hàng tồn kho chiếm 57% tổng tài sản công ty.

Tồn kho chủ yếu là giá trị quỹ đất đã được bồi thường, tiền sử dụng đất đã nộp cho nhà nước, chi phí san lấp mặt bằng, chi phí xây dựng và các chi phí đầu tư cho các dự án bất động sản đang triển khai. Các dự án có thể kể đến như The EverRich 2 (TPHCM), Thuận An 1 và Thuận An 2 (Bình Dương), Tropicana Bến Thành Long Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) và Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Người mua trả tiền trước ngắn hạn tại ngày 30/9 chỉ 3,59 tỷ đồng, tương đương đầu năm.

Về nợ vay, công ty có 4.415 tỷ đồng nợ vay tài chính, trong đó 69% là nợ vay dài hạn. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 0,4 lần.