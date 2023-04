Doanh thu giảm 26%, Thế Giới Di Động lại không công bố lợi nhuận

Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã chứng khoán: MWG) vừa công bố kết quả kinh doanh 3 tháng đầu năm 2022 cho thấy triển vọng ngành bán lẻ không mấy lạc quan.

Lũy kế 3 tháng, công ty ghi nhận 26.990 tỷ đồng doanh thu, giảm 26% so với cùng kỳ năm 2022. Trong báo cáo lũy kế 2 tháng, ông lớn ngành bán lẻ này cũng cho biết doanh thu giảm 25%. Tương tự lần trước, trong bản công bố lần này, công ty không nêu về lợi nhuận.

Tổng doanh thu lũy kế của hai chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh giảm tới 34% so với cùng kỳ năm 2022 và được lý giải do mức nền so sánh cao của năm 2021.

Doanh thu hầu hết sản phẩm điện thoại và điện máy giảm 25-35% so với cùng kỳ, ngoại trừ máy tính bảng, máy tính xách tay giảm mạnh khoảng 40-50%. Các sản phẩm ICT chiếm tỷ trọng lớn trong doanh số từ kinh doanh trực tuyến của 2 chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh. Do đó, doanh thu online cũng sụt giảm 40% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, doanh nghiệp này cho biết tháng 4 bắt đầu vào mùa nắng nóng là đợt bán hàng cao điểm đối với sản phẩm điện lạnh, nên dự kiến doanh số máy lạnh trong tháng này có thể tăng 20-30% so với cùng kỳ.

Trong cuộc họp đại hội cổ đông năm 2023, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Tài từng lý giải một nguyên nhân khiến doanh thu sụt giảm đến từ giảm nhu cầu vay trả góp.

Ông Tài cho biết trong quá khứ có những thời điểm mà doanh thu từ vay tiêu dùng dâng lên đến 35% trên tổng doanh thu của tập đoàn. Trước đây, công ty này có 3-4 đối tác trả góp thì bây giờ chỉ còn một bên có khả năng cung cấp dịch vụ. Điều thứ hai là tỷ lệ duyệt hồ sơ vẫn rớt mạnh, nếu như trước đây có thể duyệt lên đến 60-70% thì bây giờ chỉ còn 20%. Doanh số cho vay trả góp rớt là một nguyên nhân sụt giảm doanh thu.

Trên thực tế, kết quả kinh doanh của Thế Giới Di Động đã bắt đầu giảm trong quý IV/2022 với việc lợi nhuận ròng giảm 60% so với cùng kỳ.

Trong báo cáo mới đây, Công ty chứng khoán SSI cho biết về các nguyên nhân chính gây ra việc sụt giảm này. Đó là nhu cầu yếu trong bối cảnh nền kinh tế vĩ mô gặp nhiều thách thức. Mức nền cao được thiết lập trong quý IV/2021 do nhu cầu tiêu dùng bị dồn nén. Việc chậm giao iPhone 14 và chi phí lãi vay tăng mạnh. Công ty chứng khoán này cũng dự báo lợi nhuận doanh nghiệp trên có thể giảm mạnh trong nửa đầu năm 2023.