Doanh nghiệp tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đề xuất làm tuyến metro số 4

Sở Tài chính TPHCM được biết vừa có văn bản lấy ý kiến các sở, ngành và đơn vị liên quan đối với đề xuất của Tập đoàn Sovico về việc đầu tư tuyến metro số 4 (Đông Thạnh - Hiệp Phước).

Trước đó, theo đề xuất tại văn bản ngày 15/1, Sovico kiến nghị triển khai dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT, với cơ chế thanh toán bằng quỹ đất kết hợp phát triển đô thị theo định hướng TOD dọc tuyến. Cơ chế này được đề xuất áp dụng trên cơ sở các quy định mới tại Nghị định 257 của Chính phủ và Nghị quyết 260 của Quốc hội về cơ chế đặc thù dành cho TPHCM.

Doanh nghiệp cũng đề nghị UBND TPHCM chấp thuận chủ trương cho phép lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, kèm theo hồ sơ năng lực và dự thảo hợp đồng theo quy định hiện hành. Sovico cam kết hoàn tất Báo cáo nghiên cứu khả thi trong quý II năm nay, đồng thời phấn đấu khởi công dự án vào quý I/2027.

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND TPHCM theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư PPP, Luật Đường sắt và các quy định liên quan, Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với đề xuất của Sovico. Đồng thời, đề nghị doanh nghiệp chủ động phối hợp, cung cấp hồ sơ và giải trình các nội dung liên quan trong quá trình lấy ý kiến.

Hướng tuyến Metro số 4 (Đồ họa: Ngọc Tân).

Trước đó, đầu tháng 6/2025, Tập đoàn Sovico - cổ đông sáng lập Vietjet Air - đã gửi văn bản đến UBND TPHCM đề xuất nghiên cứu đầu tư tuyến metro số 4.

Theo phương án đề xuất, tuyến metro số 4 có tổng chiều dài khoảng 47,3 km, trong đó hơn 25 km đi ngầm và gần 22 km trên cao; quy mô 37 nhà ga (gồm 21 ga ngầm và 16 ga trên cao), cùng 2 depot đặt tại Đông Thạnh và Hiệp Phước.

Sovico cho biết, nếu được chấp thuận tiếp cận và nghiên cứu, tập đoàn sẽ thành lập pháp nhân riêng để triển khai dự án, đồng thời phối hợp với các chuyên gia quốc tế trong các lĩnh vực tài chính, quy hoạch, kiến trúc và giao thông nhằm hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi trình UBND TPHCM và các sở, ngành liên quan.

Sovico Group là doanh nghiệp hoạt động đa ngành dưới sự điều hành của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Phương Thảo. Tập đoàn hiện có tổng tài sản hơn 200.000 tỷ đồng, hoạt động trong các lĩnh vực tài chính - ngân hàng, hàng không, bất động sản, công nghệ và chuyển đổi số. Doanh nghiệp đồng thời là cổ đông sáng lập Vietjet Air và cổ đông lớn của HDBank.