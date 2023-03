Doanh nghiệp của nữ tỷ phú Phương Thảo lần đầu hé lộ bức tranh kinh doanh

Công ty cổ phần Tập đoàn Sovico (Sovico Group) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 và kế hoạch kinh doanh trong năm 2023. Được biết, đây là lần đầu tiên doanh nghiệp này hé lộ bức tranh hoạt động của mình.

Cụ thể, năm 2022, Sovico Group ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 687,5 tỷ đồng, tăng trưởng 134% so với năm 2021. Tương ứng, lợi nhuận gộp thu về của năm 2022 là 137 tỷ đồng so với con số 83 tỷ đồng của năm 2021. Trừ đi các chi phí hoạt động và liên quan, lợi nhuận sau thuế đạt gần 3.273 tỷ đồng, gấp 5 lần so với năm 2021.

Nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo (Ảnh: Forbes).

Theo giải trình của Sovico, chỉ số năm nay tăng mạnh chủ yếu nhờ ghi nhận cổ tức được chia từ các công ty trong hệ sinh thái, bao gồm Vietjet Airs, HDBank, Công ty bất động sản Sovico Real Estate….

Tập đoàn này còn cho biết hoạt động kinh doanh năm 2022 và những tháng đầu năm 2023 của các đơn vị thành viên trực thuộc ổn định, tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận theo đúng chiến lược đề ra.

Sovico là tập đoàn được vợ chồng tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo thành lập từ thập niên 90 của thế kỷ trước. Đến nay, tập đoàn này là một trong những doanh nghiệp lớn hoạt động trong các lĩnh vực từ tài chính, ngân hàng, hàng không, bất động sản đến công nghiệp. Tuy nhiên, từ trước năm 2022, thông tin về Sovico Group rất hiếm khi được công bố đại chúng.

Đáng chú ý, năm 2022, doanh nghiệp này đã hợp nhất các hoạt động kinh doanh, bao gồm mảng tài chính, bảo hiểm, hàng không, phát triển đô thị. Tổng tài sản của tập đoàn tính đến 31/12/2022 tăng gấp 3 lần lên 165.075 tỷ đồng, tương đương gần 7 tỷ USD.

Thông tin về trái phiếu doanh nghiệp đến hết quý I/2023, Sovico Group cho biết đơn vị này phát hành trái phiếu các năm trước để phục vụ cho việc tăng nguồn vốn hợp nhất các hoạt động, đầu tư vào các dự án, tái cơ cấu tài chính. Tính đến ngày 15/3, số dư mua lại trước hạn là 2.258 tỷ đồng, số dư trái phiếu phát hành đang lưu hành còn lại là 15.742 tỷ đồng.

Công ty con Sovico Holdings có dư nợ trái phiếu 8.000 tỷ đồng, trong đó đã mua lại 2.473 tỷ đồng (số dư còn lại là 5.527 tỷ đồng). Các trái phiếu phát hành từ năm 2021 đều có tài sản đảm bảo.