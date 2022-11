Doanh nghiệp toàn cầu nơm nớp lo ế ngày Black Friday

Theo các nhà phân tích, những đợt giảm giá sâu hơn có thể diễn ra khi cận kề lễ Giáng sinh và nhiều công ty sẽ phải đối mặt với áp lực để bán được hết hàng.

Dana Telsey - giám đốc điều hành của Telsey Advisory Group, một công ty tư vấn chuyên về lĩnh vực tiêu dùng - cho rằng năm nay sẽ có nhiều khác biệt. "Năm ngoái không đủ hàng để bán và mọi thứ đều được bán với giá gốc. Nhưng năm nay hàng tồn kho quá nhiều và nhiều chương trình khuyến mại sẽ phải tiếp tục tăng cho đến gần Lễ Giáng sinh", Telsey nói và cho rằng đây là tin vui cho những ai có tiền để chi tiêu.

Tuy nhiên, trên toàn cầu, tâm trạng của nhiều người tiêu dùng trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ có vẻ như không vui vẻ gì.

Một cuộc khảo sát của hãng tư vấn BCG thực hiện ở 9 quốc gia, bao gồm Anh, Australia, Pháp và Đức, cho thấy, Mỹ là nước duy nhất mà người tiêu dùng có kế hoạch năm nay sẽ chi tiêu nhiều hơn năm ngoái.

Trên toàn cầu, tâm trạng của nhiều người tiêu dùng trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ có vẻ như không vui vẻ gì (Ảnh: Getty).

Điều này cũng phù hợp với các dự báo ảm đạm của nhiều nhà bán lẻ trên toàn cầu như Amazon. Gã khổng lồ thương mại điện tử Mỹ đã cảnh báo doanh số bán hàng trong dịp lễ cuối năm nay có thể suy yếu, đặc biệt trong hoạt động kinh doanh quốc tế.

Liên đoàn Bán lẻ Mỹ cũng dự báo doanh số bán hàng trong tháng 11 và tháng 12 sẽ tăng lần lượt ở mức 6% và 8% so với năm ngoái, tương đương với triển vọng cả năm. Mức tăng này ít hơn so với mức tăng hơn 13% trong năm ngoái, song vẫn cao hơn so với mức trung bình trong 10 năm qua.

Tuy nhiên, theo ông Neil Saunders - giám đốc điều hành của công ty tư vấn GlobalData, phần lớn tăng trưởng doanh số bán hàng ở Mỹ là do giá cả tăng lên chứ không phải tăng số lượng hàng hóa bán ra.

"Rất nhiều dấu hiệu cảnh báo xuất hiện trong lĩnh vực bán lẻ nhưng nhu cầu của người tiêu dùng vẫn khá mạnh. Vấn đề là họ sẽ kiên cường trong bao lâu. Điều đó còn phải xem và tôi nghĩ đó là lý do tại sao giới bán lẻ đang nín thở chờ đợi", ông nói.

Nếu nhu cầu giảm đáng kể, ông Saunders cho rằng, các đợt giảm giá sâu hơn sẽ còn diễn ra sau đó. Một số nhà bán lẻ đang chuẩn bị cho khả năng đó. Trước đó, hồi tháng 10, Target đã cam kết với người mua hàng rằng họ sẽ hoàn trả khoản chênh lệch nếu họ giảm giá sâu hơn vào dịp cận Giáng sinh.

Ngày Black Friday được tổ chức sau Lễ Tạ ơn (Thanksgiving) khi nhiều người ở Mỹ được nghỉ. Theo truyền thống, mùa lễ hội mua sắm sẽ được kích hoạt khi các nhà bán lẻ đua nhau giảm giá.