Doanh nghiệp Thái Lan muốn đầu tư gì vào Gia Lai?

Ngày 23/10, UBND tỉnh Gia Lai và Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định đã tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, thu hút 150 doanh nghiệp trong nước và Thái Lan tham gia. Sự kiện này đánh dấu nỗ lực của Gia Lai trong việc mời gọi các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là từ Thái Lan, vào các lĩnh vực tiềm năng của tỉnh.

Tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư Thái Lan đã bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đến các cơ hội đầu tư tại Gia Lai. Các lĩnh vực được chú ý bao gồm nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp, hàng không, linh kiện ô tô, nội thất và logistics.

Nhà đầu tư Thái Lan rất quan tâm đến chính sách ưu đãi dành cho doanh nghiệp nước ngoài khi đầu tư vào Gia Lai (Ảnh: Đào Nguyên).

Các nhà đầu tư đã trao đổi kỹ lưỡng về điều kiện hạ tầng giao thông, chính sách ưu đãi dành cho doanh nghiệp nước ngoài như thuế, năng lượng (điện, nước), nguồn nhân lực và mức lương lao động.

Trong khuôn khổ sự kiện, Tập đoàn Becamex và Liên đoàn các ngành công nghiệp Thái Lan đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Thái Lan tiếp cận môi trường đầu tư tại Việt Nam.

Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định cũng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Hiệp hội doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam, không chỉ thiết lập mối quan hệ lâu dài mà còn hỗ trợ các doanh nghiệp Thái Lan tìm hiểu môi trường đầu tư vào Gia Lai và ngược lại.

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh Thái Lan là một trong những đối tác đầu tư ổn định của tỉnh, với 9 dự án FDI đang hoạt động, tổng vốn đăng ký hơn 100 triệu USD.

Ông Hoàng khẳng định Gia Lai xác định Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex VSIP Bình Định là hạt nhân quan trọng, đóng vai trò cửa ngõ tiếp nhận dòng vốn FDI chất lượng cao, trong đó có các doanh nghiệp Thái Lan.

“Chúng tôi hy vọng các tập đoàn, doanh nghiệp Thái Lan có tiềm lực mạnh, đặc biệt trong các lĩnh vực như chế biến nông sản công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, logistics, sẽ đến tìm hiểu và đầu tư vào tỉnh Gia Lai”, ông Hoàng phát biểu.

Becamex VSIP Bình Định, Hiệp hội doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam và Công ty CP Setia cùng ký kết bản ghi nhớ xác lập mối quan hệ hợp tác chiến lược lâu dài (Ảnh: Đào Nguyên).

Ông Hoàng cũng thông tin thêm về tiềm năng của Gia Lai, với diện tích lớn thứ hai cả nước, nền kinh tế đa dạng, đất đai màu mỡ, nguồn nguyên liệu dồi dào và hạ tầng giao thông đồng bộ.

Tỉnh sở hữu 2 sân bay, tuyến quốc lộ 1, cao tốc Bắc - Nam sắp thông tuyến, Cảng Quy Nhơn đang hoạt động. Ngoài ra, Gia Lai đang chuẩn bị đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và dự án cảng biển Phù Mỹ.

Về năng lượng, tỉnh định hướng trở thành trung tâm năng lượng sạch của Việt Nam, đáp ứng đầy đủ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Với dân số hơn 3,5 triệu người, Gia Lai có nguồn nhân lực trẻ dồi dào, được đào tạo tốt với mức lương cạnh tranh.

Ông Trương Minh, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Gia Lai và cộng đồng doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách thể chế, hoàn thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Thái Lan.