Doanh nghiệp ông Đặng Thành Tâm đem gần 12.000 tỷ đồng gửi ngân hàng

Tổng công ty phát triển Đô thị Kinh Bắc - Công ty cổ phần (mã chứng khoán: KBC) vừa công bố bản giải trình kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 đã soát xét.

Theo báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2025 mới công bố, Kinh Bắc ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong 6 tháng đầu năm đạt gần 1.251 tỷ đồng, tăng gần 1.055 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024 (tương đương tăng gần 539%).

So với báo cáo tài chính quý II/2025 do doanh nghiệp tự lập, mức lợi nhuận sau thuế sau khi kiểm toán tăng hơn 2 tỷ đồng. Trước đó, đơn vị này ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.248 tỷ đồng trong nửa đầu năm nay.

Doanh nghiệp giải trình rằng lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm nay tăng mạnh chủ yếu do trong kỳ doanh thu từ hoạt động kinh doanh khu công nghiệp tăng so với cùng kỳ năm trước đó.

Kinh Bắc giải trình về lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2025 tăng mạnh (Ảnh chụp màn hình).

Về doanh thu, lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu hợp nhất của Kinh Bắc tăng mạnh lên gần 3.696 tỷ đồng, gấp 3,5 lần cùng kỳ năm 2024. Trong đó, doanh thu cho thuê đất và cơ sở hạ tầng tăng mạnh từ hơn 531 tỷ đồng lên gần 2.830 tỷ đồng. Doanh thu chuyển nhượng bất động sản tăng từ 225 tỷ đồng lên hơn 411,5 tỷ đồng. Doanh thu cho thuê kho bãi cũng tăng nhẹ từ 91 tỷ lên gần 111 tỷ đồng. Doanh thu bán nhà xưởng từ 0 đồng lên gần 133 tỷ.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của doanh nghiệp tại thời điểm 30/6/2025 ghi nhận mức 70.363 tỷ đồng, tăng 57,3% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp tăng mạnh tài sản ngắn hạn từ mức hơn 36.075 tỷ đồng lên hơn 61.006 tỷ đồng tại thời điểm giữa năm.

Các tài sản có tính thanh khoản cao như tiền và các khoản tương đương tiền tăng từ mức 6.566 tỷ đồng lên gần 18.139 tỷ đồng. Mức tiền mặt tăng từ gần 522 tỷ đồng tỷ đồng lên hơn 12.015 tỷ đồng, gấp 22,5 lần so với hồi đầu năm. Phần lớn tài sản này là các khoản tiền gửi ngân hàng bằng đồng VND tại các ngân hàng thương mai, có thời hạn 1-3 tháng với lãi suất 4-6%/năm.

Thuyết minh về lượng tiền mặt nắm giữ của Kinh Bắc tại ngày 30/6/2025 (Ảnh chụp màn hình).

Mặc dù lợi nhuận hợp nhất của toàn tập đoàn tăng mạnh nhưng công ty mẹ Kinh Bắc ghi nhận lỗ sau thuế trên báo cáo riêng hơn 314 tỷ đồng. Mức lỗ này tăng hơn 242 tỷ đồng so với mức lỗ gần 92 tỷ đồng cùng kỳ năm 2024.

Đơn vị này lý giải nguyên nhân do trong kỳ công ty mẹ giảm ghi nhận doanh thu từ hoạt động kinh doanh khu công nghiệp so với cùng kỳ năm trước.