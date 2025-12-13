Doanh nghiệp ồ ạt sửa kế hoạch 2025: Nơi giảm sâu, chỗ tăng lãi 87%

Loạt doanh nghiệp vừa điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, dù chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là kết thúc năm tài chính 2025. Trong đó, nhiều bên tăng mục tiêu sau khi ghi nhận kết quả 9 tháng khả quan. Ngược lại, không ít đơn vị điều chỉnh giảm kế hoạch so với con số ban đầu, do tình hình dự kiến còn khó khăn.

Lợi nhuận suy giảm sau 9 tháng, doanh nghiệp phải giảm kế hoạch cả năm

Điều chỉnh giảm có Công ty cổ phần Khai thác Chế biến Khoáng sản Hải Dương (mã chứng khoán: KHD), vừa hạ kế hoạch kinh doanh 2025. Cụ thể, công ty giảm mục tiêu doanh thu xuống 43 tỷ đồng, giảm 14% so với kế hoạch ban đầu. Theo đó, công ty giảm đến 22% kế hoạch lợi nhuận xuống còn 12,6 tỷ đồng.

Dù vậy, so với chỉ tiêu kinh doanh thực hiện được trong năm 2024, kế hoạch mới của Khoáng sản Hải Dương dù đã điều chỉnh vẫn cao hơn 30% về doanh thu và gấp đôi về lợi nhuận.

Ngày 10/12, Công ty cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D, mã chứng khoán: PGD) công bố nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Theo đó, PV GAS D quyết định giảm 25% đối với các chỉ tiêu lợi nhuận cả năm. Việc điều chỉnh diễn ra sau khi công ty giảm mạnh lợi nhuận sau 9 tháng (giảm 45% xuống chỉ đạt gần 139 tỷ đồng).

Trước đó không lâu, Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường (mã chứng khoán: SCL) điều chỉnh giảm 20% kế hoạch doanh thu và 15% kế hoạch lợi nhuận. Với việc điều chỉnh này, công ty cũng giảm tỷ lệ chia cổ tức tiền mặt xuống 12%.

Theo kế hoạch mới, tổng doanh thu mục tiêu năm nay của Sông Đà Cao Cường vào khoảng 606 tỷ đồng và lãi sau thuế 52,3 tỷ đồng. So với kết quả năm qua, kế hoạch mới vẫn thể hiện sự tăng trưởng khi doanh thu dự kiến tăng hơn 43% và lợi nhuận gần gấp đôi.

Công ty cổ phần CNG Việt Nam (mã chứng khoán: CNG) cũng đã thống nhất giảm 25% chỉ tiêu lợi nhuận xuống còn 68,2 tỷ đồng. Động thái này diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp suy giảm lợi nhuận sau 9 tháng.

Theo báo cáo tài chính 9 tháng, CNG Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 3.111 tỷ đồng, tăng 26,5% song lợi nhuận sau thuế chỉ xấp xỉ 65 tỷ đồng, giảm gần 12% so với cùng kỳ. So với kế hoạch mới, CNG Việt Nam đã thực hiện được 95% so với kế hoạch lãi sau 9 tháng.

Trong bức tranh điều chỉnh chiếm đa số, vẫn có doanh nghiệp tăng 87% chỉ tiêu lợi nhuận (Ảnh: IT).

Có doanh nghiệp tăng 87% chỉ tiêu lợi nhuận

Ở chiều ngược lại, Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre (Dohaco, mã chứng khoán: DHC) tăng mạnh kế hoạch cả năm, trong bối cảnh kinh doanh đang tăng trưởng tốt.

Cụ thể, Dohaco vừa tăng doanh thu mục tiêu lên 3.500 tỷ đồng, lãi sau thuế được nâng lên 300 tỷ đồng, tăng lần lượt 7% và 24% so với kế hoạch ban đầu.

Việc điều chỉnh kế hoạch được đưa ra sau khi Công ty ghi nhận lãi sau thuế hơn 258 tỷ đồng trong 9 tháng, mức cao nhất 3 năm và tăng 34% so với cùng kỳ.

Tương tự, sau khi đạt mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận đáng kể trong 9 tháng, Đạm Cà Mau (mã chứng khoán: DCM) cũng công bố phương án kinh doanh mới triển vọng hơn.

Theo đó, doanh thu cả năm hợp nhất dự kiến tăng lên 15.863 tỷ đồng, cao hơn 13,4% so với kế hoạch ban đầu. Lợi nhuận sau thuế được điều chỉnh lên mức 1.448 tỷ đồng, tăng tới 87% (kế hoạch ban đầu là 774 tỷ đồng).

Mức điều chỉnh này được xem là phù hợp trong bối cảnh doanh nghiệp đã vượt kế hoạch lợi nhuận ngay khi kết thúc tháng 9, và đang hưởng lợi từ xu hướng phục hồi của thị trường phân bón.