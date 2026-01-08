Doanh nghiệp Nhà nước hút dòng tiền

Nổi bật nhất là cổ phiếu GAS của Tổng công ty Khí Việt Nam khi ghi nhận chuỗi ba phiên tăng trần liên tiếp, lên mức 88.500 đồng/cổ phiếu. Đà tăng ấn tượng này đưa GAS tiến sát vùng đỉnh lịch sử quanh 90.000 đồng/cổ phiếu, từng được thiết lập vào tháng 6/2022.

Cổ phiếu BVH của Tập đoàn Bảo Việt cũng có phiên tăng trần thứ hai liên tiếp, chốt tại 65.500 đồng/cổ phiếu. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 5 năm qua.

Tương tự, mã KSV của Tổng công ty Khoáng sản TKV tăng hết biên độ phiên thứ tư liên tiếp, hay cổ phiếu GVR của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, mã BSR của Lọc hóa dầu Bình Sơn, mã PLX của Petrolimex… đồng loạt tăng kịch trần, thu hút dòng tiền trên thị trường.

Lý giải cho hiện tượng trên, các chuyên gia phân tích từ công ty chứng khoán cho biết có khả năng Nghị quyết riêng về Kinh tế Nhà nước dự kiến được ban hành đã tạo cú huých cho nhóm cổ phiếu này.

Công nhân dầu khí (Ảnh: Website PV GAS).

Chuyên gia cũng dự báo, nhóm doanh nghiệp niêm yết có vốn Nhà nước sẽ trở thành tâm điểm mới của thị trường chứng khoán trong năm 2026. Hiện khối doanh nghiệp Nhà nước đang đóng góp khoảng 29% GDP, giữ vị thế đầu ngành về tổng tài sản, doanh thu và thị phần, thậm chí nắm lợi thế độc quyền trong nhiều lĩnh vực then chốt như hàng không, dầu khí.

Năm 2025, Nghị quyết 68 đã thổi hơi nóng vào nhóm khu vực kinh tế tư nhân, thì sang năm nay, kỳ vọng đang được đặt vào các doanh nghiệp niêm yết có vốn Nhà nước.

Mới nhất, dự thảo Quyết định của Thủ tướng về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện cơ cấu lại vốn nhà nước đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến rộng rãi đã đề xuất tiêu chí phân loại và đối tượng áp dụng.

Theo các chuyên gia, những chính sách cơ chế mới cũng được kỳ vọng sẽ tạo hành lang pháp lý rõ ràng cho việc sắp xếp lại các khoản đầu tư của doanh nghiệp Nhà nước, qua đó thúc đẩy tiến trình thoái vốn, niêm yết và cổ phần hóa - những hoạt động đã chững lại trong thời gian qua.

Dù nắm trong tay lượng tài sản lớn cũng như vị thế dẫn đầu của loạt ngành nghề chủ chốt, song hiệu quả hoạt động nhìn chung vẫn chưa tương xứng với quy mô và tiềm lực, chuyên gia của Chứng khoán MB chia sẻ tại báo cáo mới đây. Theo đó, nếu các nút thắt này được tháo gỡ, doanh nghiệp Nhà nước có thể bước vào giai đoạn tăng tốc mới.