Doanh nghiệp của bầu Đức bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) - doanh nghiệp do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) làm Chủ tịch HĐQT - vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên.

Trong báo cáo này, lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm giảm khoảng 7 tỷ đồng so với báo cáo công ty tự lập, đạt hơn 500 tỷ đồng. Doanh thu thuần đạt hơn 2.762 tỷ đồng, tăng 3 tỷ đồng so với báo cáo tự lập và giảm 12% so với cùng kỳ năm trước.

Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục (Ảnh: Hải Long).

Theo đơn vị kiểm toán Ernst & Young Việt Nam, tại ngày 30/6, Hoàng Anh Gia Lai có khoản lỗ lũy kế 957 tỷ đồng và nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền hơn 350 tỷ đồng. Hoàng Anh Gia Lai cũng vi phạm một số cam kết đối với hợp đồng trái phiếu và chưa thanh toán các khoản nợ gốc, lãi của các khoản vay trái phiếu đến hạn.

Theo thuyết minh, tại ngày 30/6, công ty chưa thanh toán hơn 789 tỷ đồng nợ gốc, 7,7 tỷ đồng lãi vay theo lịch thanh toán đã cam kết với ngân hàng. Vào ngày 19/7, tập đoàn đã thanh toán toàn bộ khoản gốc và lãi vay đã đến hạn trên.

Tập đoàn cũng chưa tiến hành thanh toán lãi trái phiếu đến hạn với tổng giá trị gần 3.278 tỷ đồng lãi trái phiếu đến hạn. Tại ngày 30/6, Hoàng Anh Gia Lai còn nợ BIDV lô trái phiếu 4.248 tỷ đồng.

Giải trình ý kiến kiểm toán nhấn mạnh, Hoàng Anh Gia Lai cho biết đã lập kế hoạch kinh doanh cho 12 tháng tiếp. Kế hoạch này gồm dòng tiền dự kiến được tạo ra từ việc thanh lý một phần khoản đầu tư tài chính, thanh lý tài sản, thu hồi các khoản cho vay từ đối tác, vay vốn từ ngân hàng và khai thác dòng tiền từ các dự án đang triển khai.

Tập đoàn vẫn đang trong quá trình làm việc với các bên cho vay về việc điều chỉnh các điều khoản đã bị vi phạm của các hợp đồng vay và trái phiếu có liên quan, đàm phán tái cơ cấu một số khoản nợ quá hạn. Hoạt động kinh doanh từ heo và chuối đang tiếp tục tạo ra nguồn tiền lớn trong năm nay.

Trong cơ cấu nguồn thu nửa đầu năm của Hoàng Anh Gia Lai, trái cây đóng góp hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm 73% tổng doanh thu. Mảng chăn nuôi heo mang về hơn 611 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 22% và giảm 39% so với cùng kỳ năm trước.