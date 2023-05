Anh rể phó chủ tịch Hòa Phát bán sạch cổ phiếu

Cụ thể, Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG) cho biết ông Tuấn đã hoàn tất việc bán ra 135.135 cổ phiếu HPG, tương đương 0,002% vốn, nhằm cơ cấu tài chính cá nhân. Sau giao dịch, ông Tuấn không còn nắm bất kỳ cổ phần nào tại Hòa Phát.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 17/5 đến ngày 19/5 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Ước tính, người nhà của ông Trần Tuấn Dương đã thu về khoảng 3 tỷ đồng với thương vụ thoái sạch vốn trên.

Trước đó, bà Trần Thị Phương Liên, chị gái ông Trần Tuấn Dương, cũng vừa bán ra gần 274.000 cổ phiếu HPG. Sau giao dịch, bà Liên cũng không còn nắm cổ phần tại Hòa Phát. Hiện tại, Phó chủ tịch Trần Tuấn Dương sở hữu hơn 134,5 triệu cổ phiếu HPG, tương ứng tỷ lệ 2,31% vốn.

Đáng chú ý, động thái thoái sạch vốn của người nhà ông Trần Tuấn Dương diễn ra trong bối cảnh thị giá cổ phiếu này đã bật tăng mạnh từ đáy. Trên thị trường, giá cổ phiếu HPG ở khoảng 21.000 đồng/cổ phiếu, tăng 12% so với đầu năm. So với vùng đáy hồi tháng 11/2022, giá cổ phiếu này đã tăng tới 80%.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc năm 2022, Hòa Phát ghi nhận doanh thu đạt 142.770 tỷ đồng, giảm 5% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 8.444 tỷ đồng, chỉ bằng 24% của năm 2021.

Năm 2023, Hòa Phát đặt mục tiêu doanh thu 150.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 8.000 tỷ đồng, giảm 5% so với năm 2022. Tuy nhiên, quý I năm nay, công ty ghi nhận doanh thu đạt 26.865 tỷ, giảm 39% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 383 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 8.206 tỷ so với cùng kỳ, đạt 5% kế hoạch năm.