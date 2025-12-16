Đổ xô đầu tư bạc khi giá lập đỉnh: Cảnh báo rủi ro từ “cơn sốt”

Trào lưu đầu tư bạc nở rộ

Thị trường kim loại quý trong gần một năm trở lại đây đã chứng kiến những biến động chưa từng có, khi giá vàng liên tục phá vỡ các kỷ lục lịch sử, vượt 150 triệu đồng/lượng khiến giấc mơ sở hữu vàng của nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ trở nên xa vời. Trong bối cảnh đó, một làn sóng ngầm đang diễn ra mạnh mẽ khi dòng tiền thông minh bắt đầu tìm kiếm những "vùng trũng" tài sản khác, và bạc - loại kim loại quý vốn thường bị xem nhẹ - bỗng chốc trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Cách đây gần 1 năm, Nguyễn Minh Tuấn (27 tuổi, Hà Nội) muốn bỏ tiền mua vàng tích trữ thay vì chỉ gửi tiết kiệm với lãi suất thấp. Tuy nhiên, giá vàng đã tăng quá nhanh lên tới sát 100 triệu đồng/lượng ở thời điểm đó, khiến anh sợ rơi vào trào lưu FOMO (sợ bị bỏ lỡ). Chưa kể, khi tìm đến các thương hiệu lớn, việc mua vàng cũng khó khăn khi các đơn vị thường rơi vào tình trạng khan hàng.

Tuấn chuyển hướng sang gom mua bạc miếng khi giá còn ở vùng thấp với số vốn ban đầu khoảng 150 triệu đồng được chia nhỏ để tích lũy theo tháng. Chiến lược "liệu cơm gắp mắm" này đã mang lại quả ngọt khi sau vài nhịp tăng của giá bạc thế giới, khoản đầu tư của anh ghi nhận mức lãi khoảng 40%, từ mức mua vào 1,6 triệu đồng/lượng lên 2,4 triệu đồng/lượng.

Tương tự, chị Lê Phương Anh (26 tuổi, Bắc Ninh) cũng lựa chọn bạc thỏi loại 1kg làm kênh trú ẩn tài sản do rào cản vốn của vàng miếng quá lớn. Và thực tế đã chứng minh đây là quyết định đúng đắn khi chị thu về mức sinh lời hơn 25% sau gần một năm nắm giữ, tương đương khoản lãi khoảng 30 triệu đồng.

Giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Điểm chung trong tư duy của những nhà đầu tư trẻ này là họ không coi bạc là kênh "lướt sóng" ngắn hạn mà xác định đây là chiến lược tích lũy trung hạn với ưu điểm vốn nhỏ, dễ tiếp cận, bất chấp rủi ro dao động giá mạnh theo thị trường quốc tế.

Có những thời điểm trong năm, “cơn sốt” bạc lan rộng khiến nhu cầu tăng mạnh, song việc tiếp cận và mua bạc trên thực tế vẫn thuận lợi hơn nhiều so với vàng, vốn thường xuyên rơi vào tình trạng khan hiếm.

Tâm lý tìm kiếm kênh đầu tư thay thế

Thị trường bạc tại Việt Nam đang thu hút sự quan tâm nhờ hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi, cả từ bối cảnh thị trường kim loại quý lẫn đặc điểm riêng của bạc.

Chuyên gia tư vấn tài chính cá nhân Hoàng Việt Anh cho biết, giá vàng năm qua liên tục lập mặt bằng mới, vàng miếng thường xuyên khan hiếm, chênh lệch mua - bán lớn, khiến nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ khó tiếp cận. Bạc, với mức giá thấp hơn nhiều lần, trở thành lựa chọn thay thế phù hợp cho những người có vốn hạn chế nhưng vẫn muốn nắm giữ kim loại quý.

“Vốn đầu tư ban đầu thấp giúp phần lớn người dân, kể cả người trẻ dễ tham gia. Chỉ với vài triệu đến vài chục triệu đồng, nhà đầu tư đã có thể mua bạc miếng, bạc thỏi với nhiều trọng lượng khác nhau. Điều này đặc biệt hấp dẫn giới trẻ và nhóm nhà đầu tư mới, những người chưa sẵn sàng xuống tiền lớn như khi mua vàng lên tới cả trăm triệu đồng”, ông cho hay.

Giá bạc tăng mạnh, trở thành kênh đầu tư mới (Ảnh: Bloomberg).

Theo ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường đại học Nguyễn Trãi, triển vọng giá bạc gắn với nhu cầu công nghiệp vì là nguyên liệu đầu vào rất quan trọng cho các ngành sản xuất năng lượng xanh.

“Mua bạc và tích lũy trong thời gian tới chắc chắn là một xu hướng bền vững. Hiện nay, thế giới và Việt Nam cùng hướng tới Net Zero. Vì vậy, trong vòng 30-40 năm tới, nhu cầu về bạc chắc chắn sẽ tăng cao theo thời gian”, ông Huy nêu quan điểm.

Tâm lý tìm kiếm kênh đầu tư thay thế cũng phần nào “kích thích” người dân tìm đến kênh đầu tư mới. Trong bối cảnh chứng khoán, bất động sản biến động mạnh, lãi suất tiết kiệm giảm, nhiều người có xu hướng phân bổ tài sản sang các kênh phòng thủ hoặc tích lũy trung hạn. Bạc được nhìn nhận như một lựa chọn bổ sung, giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư.

Làn sóng quan tâm đến đầu tư bạc còn lan mạnh trên mạng xã hội. Trên nhiều diễn đàn tài chính, các nhóm Facebook, Zalo, Telegram… số lượng bài viết và bình luận về bạc miếng, bạc thỏi tăng nhanh trong một năm trở lại đây. Thành viên liên tục hỏi nhau địa chỉ mua bạc uy tín, cách phân biệt bạc đầu tư với bạc trang sức, mức chênh lệch mua - bán ra sao và có nên tích lũy bạc với kỳ vọng tăng giá như vàng trong dài hạn.

Các bài rao bán bạc trên mạng xã hội (Ảnh chụp màn hình).

Đáng chú ý, nhiều nhóm giao dịch bạc được lập mới và thu hút hàng trăm nghìn thành viên chỉ sau thời gian ngắn. Trong các nhóm này, hoạt động mua - bán diễn ra sôi động với việc cập nhật giá bạc theo ngày. Nhiều sản phẩm bạc được chào bán, từ bạc trang sức, bạc thỏi, đồng tiền bạc, đồ dùng bằng bạc... Nguồn gốc xuất xứ của các sản phẩm này cũng rất đa dạng, gồm cả sản phẩm trong nước lẫn sản phẩm từ nước ngoài.

Những rủi ro khi đầu tư bạc?

TS Ngô Minh Vũ, Giảng viên Đại học Kinh tế TPHCM (UEH), nhận định, bạc là kênh đầu tư ít được quan tâm tại Việt Nam do nguồn cung hạn chế và người dân vẫn tập trung vào vàng. "Khi giá vàng tăng quá cao, một số nhà đầu tư có thể chuyển sang bạc, nhưng tính thanh khoản của thị trường này hiện còn thấp", ông Vũ phân tích.

Trước tâm lý "ham lời" chuyển sang mua bạc của nhiều nhà đầu tư khi giá vàng liên tục lập đỉnh và khan hàng, chuyên gia này đưa ra lời khuyên chỉ nên đầu bạc nếu chịu rủi ro lớn.

Theo PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, giảng viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM, khác với vàng có tính thanh khoản cao, bạc gặp khó khăn trong khâu bán lại. "Một số đơn vị cam kết mua lại sản phẩm nhưng nếu lượng bán ra lớn, họ có nguy cơ phá sản như nhiều doanh nghiệp vàng - trang sức từng đối mặt", ông nêu.

Ông Huân khuyến cáo nhà đầu tư nên thận trọng do biến động giá bạc khó lường, chất lượng sản phẩm không đồng đều và thanh khoản thấp. Ông đề xuất Nhà nước cần quy định chặt chẽ đơn vị được phép kinh doanh bạc thỏi, bạc nguyên liệu để tránh tình trạng đầu cơ gây méo mó thị trường.