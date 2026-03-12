Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh vừa đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và niêm yết lên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) trong năm nay. Đơn vị này dự kiến chào bán tối đa hơn 179,5 triệu cổ phiếu phổ thông, tương đương tỷ lệ tối đa gần 16,32% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Mức giá chào bán cụ thể sẽ do HĐQT quyết định, nhưng được đảm bảo nguyên tắc không thấp hơn giá trị sổ sách là 16.163 đồng/cổ phiếu, căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2025, cũng như không thấp hơn giá trị định giá tại thời điểm cuối năm 2025 do tổ chức thẩm định giá phát hành.

Đợt chào bán dự kiến sẽ được triển khai trong năm nay, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp phép.

Điện Máy Xanh sắp lần đầu bán cổ phiếu, giá bán bao nhiêu? (Ảnh: DT).

Ngay sau khi hoàn tất đợt chào bán ra công chúng, toàn bộ cổ phiếu sẽ được đăng ký lưu ký tập trung tại VSDC và đưa vào niêm yết chính thức trên HoSE. Trong kịch bản doanh nghiệp không đáp ứng đủ điều kiện niêm yết theo luật định, công ty cam kết sẽ đưa cổ phiếu lên giao dịch trên hệ thống UpCOM thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Điện Máy Xanh đang là đơn vị vận hành mảng bán lẻ điện thoại, thiết bị điện tử, điện máy với nhiều thương hiệu như Thế Giới Di Động, TopZone, Điện Máy Xanh, Erablue... Ban lãnh đạo Thế giới Di động cho biết, việc IPO cổ phiếu Điện Máy Xanh là bước chuyển chiến lược, mở ra giai đoạn mới với kỳ vọng duy trì tăng trưởng lợi nhuận 2 chữ số.

Chuỗi này hiện là pháp nhân “chủ lực”, đóng góp tỷ trọng lớn vào doanh thu và lợi nhuận cho toàn tập đoàn của ông Nguyễn Đức Tài.