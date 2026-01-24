Diễn biến mới từ công ty nông nghiệp của "vua thép" Trần Đình Long

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) thông báo nhận hồ sơ đăng ký niêm yết của Công ty cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (mã chứng khoán: HPA). Theo hồ sơ, Nông nghiệp Hòa Phát đăng ký niêm yết 285 triệu cổ phiếu phổ thông, tương ứng vốn điều lệ 2.850 tỷ đồng.

Công ty này là thành viên thuộc Tập đoàn Hòa Phát do tỷ phú Trần Đình Long làm Chủ tịch, sản xuất kinh doanh 4 mảng gồm thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi lợn, chăn nuôi bò, chăn nuôi gia cầm và sản xuất trứng. Nông nghiệp cũng là ngành nghề có đóng góp doanh thu và lợi nhuận lớn thứ 2 cho tập đoàn, chỉ sau thép.

Tỷ phú Trần Đình Long (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trước khi nộp hồ sơ niêm yết HoSE, Nông nghiệp Hòa Phát đã hoàn tất đợt chào bán 30 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), thu về 1.257 tỷ đồng. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của công ty tăng từ 2.550 tỷ đồng lên 2.850 tỷ đồng.

Gần đây, Tập đoàn Hòa Phát đã bán ra hơn 1,3 triệu cổ phiếu HPA, giảm tỷ lệ sở hữu xuống 84,54% nhưng vẫn giữ vai trò công ty mẹ. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận vào giữa tháng 1.

Năm 2024, công ty nông nghiệp đạt doanh thu thuần 6.909 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.040 tỷ đồng, gấp gần 5 lần cùng kỳ.

Báo cáo mới nhất cho thấy luỹ kế 9 tháng năm 2025, lợi nhuận sau thuế đạt 1.295 tỷ đồng với tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) ở mức 56,4%. Trong cơ cấu doanh thu, chăn nuôi heo là mảng đóng góp lớn nhất, tiếp sau là thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi bò và gia cầm.