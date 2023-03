Đêm tiệc "The Birth of Venus" tái hiện không gian Phục Hưng với công nghệ mãn nhãn

Với cảm hứng đến từ vẻ đẹp rực rỡ trường tồn cùng thời gian đến từ kiệt tác kinh điển trong lịch sử hội họa thế giới - "The Birth of Venus" của danh họa Sandro Botticelli, đạo diễn Việt Tú và cộng sự hứa hẹn sẽ mang đến cho giới tinh hoa một đại tiệc nghệ thuật đầy cảm xúc.

Không chỉ là một sự kiện kỷ niệm đơn thuần, với sự tham gia của vị đạo diễn được mệnh danh là "phù thủy sân khấu", câu chuyện về hành trình theo đuổi và chinh phục vẻ đẹp hoàn mỹ sẽ được nâng tầm qua những công nghệ mới được sử dụng tại Việt Nam.

Tất cả được thực hiện để tạo nên một món quà đẳng cấp gửi đến những người đã luôn đồng hành cùng nữ doanh nhân Đặng Thanh Hằng trong suốt 35 năm qua - những khách hàng, bạn bè và đối tác.

Doanh nhân Đặng Thanh Hằng - Chủ tịch thương hiệu Thanh Hằng (Ảnh: Thanh Hằng Beauty Medi).

Từ khóa xuyên suốt mà đạo diễn Việt Tú nhắc tới khi mô tả về "The Birth of Venus" là "cái đẹp". Điều này được thể hiện ngay từ tên của sự kiện: một trong những biểu tượng rực rỡ nhất của hội họa Phục Hưng - kiệt tác mô tả khoảnh khắc khởi sinh của cái đẹp.

Sử dụng công nghệ trình chiếu LED 360 mới lạ tại Việt Nam, kết hợp nhạc vũ kịch mang âm hưởng các chương trình giải trí lừng danh tại Las Vegas với visual được chế tác "đo ni đóng giày" theo đặt hàng, đại tiệc "The Birth of Venus" hứa hẹn đem khán giả đến với một không gian lộng lẫy như các bảo tàng nghệ thuật hay các show diễn thời trang của các thương hiệu hàng đầu thế giới. Những món ăn từ các đầu bếp hàng đầu thuộc khách sạn J.W.Marriott, những món quà tinh tế để ghi dấu khoảnh khắc khó quên… đều chuẩn bị kỹ lưỡng, thay cho lời tri ân.

Mô phỏng không gian phòng tiệc của đại sự kiện The Birth Of Venus (Ảnh: Thanh Hằng Beauty Medi).

Lựa chọn "cái đẹp" làm chủ đề chính của sự kiện không chỉ đơn giản là chủ đích nghệ thuật, bởi trong suốt 35 năm qua, mỗi dấu ấn mà doanh nhân Thanh Hằng và thương hiệu của mình để lại đều hướng tới vẻ đẹp đích thực.

Sau chặng đường theo đuổi đam mê cái đẹp hoàn mỹ, người sáng lập thương hiệu Thanh Hằng Beauty Medi cũng là gương mặt tiên phong trào lưu làm đẹp tại Việt Nam.

Mô phỏng không gian sảnh khách sạn JW Marriott - nơi diễn ra sự kiện The Birth Of Venus (Ảnh: Thanh Hằng Beauty Medi).

Nếu như bữa tiệc 25 năm mang tên "Dream" cách đây đúng 10 năm vẫn còn ghi sâu trong tâm trí của các khách hàng với không gian vườn địa đàng mộng ảo, nay hứa hẹn được nâng tầm lên một đẳng cấp mới khi làm sống dậy những tác phẩm lộng lẫy trong sự kiện lần đầu tiên lấy nghệ thuật Phục Hưng làm chủ đề.

Sự kết hợp giữa nghệ thuật kinh điển với công nghệ đỉnh cao, giữa những khuôn vàng thước ngọc của cái đẹp với kỹ thuật tiên tiến để vươn tới sự hoàn hảo chính là những gì Thanh Hằng luôn theo đuổi, được một lần nữa nhấn mạnh và gửi gắm trong đêm tiệc ngày 18/3.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà sẽ biểu diễn tại sự kiện (Ảnh: Thanh Hằng Beauty Medi).

Một điểm nhấn của "The Birth of Venus" nữa đến từ chính những khách mời tham dự: đại tiệc kỷ niệm 35 năm hành trình chinh phục trái tim phái đẹp được diễn ra trong không gian khán phòng gần như không có sân khấu.

Đêm tiệc có sự góp mặt của những ngôi sao tên tuổi như Hoa Hậu Jennifer Phạm, ca sĩ Tùng Dương, Binz, Soobin Hoàng Sơn. Cũng giống như những đại tiệc được các họa sĩ tài ba ghi lại trong lịch sử, nơi các văn nhân, nghệ sĩ, quý tộc tề tụ, "The Birth of Venus" quy tụ khách mời thuộc giới tinh hoa để sẻ chia đam mê của mình với cái đẹp bất tử, những đỉnh cao nghệ thuật, mở rộng vòng tròn thượng lưu.

Được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 18/3/2023 tại khách sạn J.W.Marriott Hà Nội, "The Birth of Venus" là sự kiện kỷ niệm 35 năm kiến tạo thương hiệu và gắn kết với khách hàng thông qua những sản phẩm vượt trội, dịch vụ tiên phong của nữ doanh nhân Đặng Thanh Hằng và thương hiệu Thanh Hằng.

Từ khi làm đẹp còn là một lĩnh vực mới mẻ tại Việt Nam, nữ doanh nhân Thanh Hằng đã chủ động mở lối cho thị trường này tại Việt Nam thông qua nhập khẩu các sản phẩm đắt đỏ từ Dior, Chanel, hay mang những phong cách chụp ảnh thời thượng tại Âu Mỹ về trong nước thông qua hệ thống ảnh viện Hồng Kông và áo cưới Thanh Hằng Jessica. Sự ra đời của Thanh Hằng Beauty Medi - Viện chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đẳng cấp theo hướng 5 sao và Phòng khám thẩm mỹ H&H đã ghi dấu ấn trên thị trường chăm sóc sắc đẹp tại Việt Nam.

Sự kiện "The Birth of Venus" là món quà dành tặng đến các khách hàng và đối tác của thương hiệu, cũng đồng thời quy tụ dàn sao đình đám như Tùng Dương, Hoa hậu Jennifer Phạm, ca sĩ Hồ Ngọc Hà, ca sĩ Thu Phương, ca sĩ Binz, ca sĩ Soobin Hoàng Sơn... cùng dàn KOLs khách mời là những gương mặt trẻ nổi tiếng như Á hậu Dương Tú Anh, Á hậu Trịnh Thùy Linh, cô em Trendy Khánh Linh, Xoài Non...