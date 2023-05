Đề xuất xây cảng chuyên dùng 6.800 tỷ đồng cho dự án thép ở Bình Định

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng ngày 27/5 đã ký văn bản trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án cảng chuyên dùng Khu liên hợp gang thép Long Sơn giai đoạn 1, tại xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn.

Một góc biển thôn Lộ Diêu, nơi dự kiến xây dựng nhà máy gang thép Long Sơn (Ảnh: Doãn Công).

Lãnh đạo tỉnh Bình Định yêu cầu trong quá trình triển khai dự án, nhà đầu tư phải đảm bảo hài hòa lợi ích giữa cộng đồng và doanh nghiệp, ưu tiên sử dụng lao động địa phương; thường xuyên giám sát hoạt động của dự án, kịp thời xử lý các vấn đề về môi trường, đất đai, lao động; phối hợp giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh liên quan đến an ninh trật tự, an ninh kinh tế, an ninh quốc gia…

Theo lãnh đạo tỉnh Bình Định, cảng chuyên dùng Khu liên hợp gang thép Long Sơn (giai đoạn 1) đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho Công ty cổ phần Gang thép Long Sơn đầu tư.

Cảng có quy mô 10 cầu cảng/2.525m, tiếp nhận cỡ tàu trọng tải 250.000DWT, khối lượng bốc dỡ hàng hóa 21-23 triệu tấn/năm; diện tích sử dụng cảng gần 500ha, trong đó có 23ha hiện trạng là đất ven biển, hơn 470ha hiện trạng là đất mặt nước.

Để triển khai dự án nhà máy gang thép Long Song sẽ phải di dời hơn 500 hộ dân ở thôn Lộ Diêu (Ảnh: Bình Định).

Lãnh đạo tỉnh Bình Định cho biết, về quy mô, mục tiêu đầu tư đều phù hợp với quy hoạch tổng thể hệ thống cảng biển Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo đó, bến cảng Phù Mỹ phục vụ khu kinh tế, công nghiệp (năng lượng, luyện kim), phát triển phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, khu vực, năng lực nhà đầu tư.

Chính quyền tỉnh Bình Định cũng cho rằng, dự án sẽ tạo ra cho tỉnh này giai đoạn mới phát triển kinh tế biển gắn với logistics, phát triển công nghiệp, công nghiệp phụ trợ, dịch vụ cảng biển. Tạo động lực thúc đẩy ngành hàng hải quốc tế kết hợp với phát triển công nghiệp gang thép xuất khẩu, tạo nguồn ngân sách và công ăn việc làm cho người dân.

Chuỗi dự án khi hoàn thành hứa hẹn tạo công ăn việc làm cho hơn 7.500 người, ước nộp ngân sách gần 5.000 tỷ đồng. Khi hoạt động toàn dự án đóng góp khoảng hơn 10.000 tỷ đồng, đóng góp tổng sản phẩm địa phương khoảng trên 20.500 tỷ đồng…

Tuy nhiên, để thực hiện dự án trên dự kiến phải di dời 566 hộ dân thôn Lộ Diêu (xã Hoài Mỹ). Bên cạnh đó, một phần diện tích dự án bị chồng lấn vùng khảo sát, nghiên cứu đầu tư dự án trại điện gió ngoài khơi vùng biển Hòn Trâu của Tập đoàn PNE (Đức).

Về nội dung này, các bên thống nhất cắt giảm diện tích bị chồng lấn ra khỏi diện tích khảo sát dự án trại điện gió.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã ký quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu liên hợp Gang thép Long Sơn tại thị xã Hoài Nhơn; nêu rõ quan điểm không đánh đổi môi trường lấy kinh tế.