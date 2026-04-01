Đề xuất miễn 3.553 tỷ đồng nhiều loại phí hàng không, hàng hải

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư miễn một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không, hàng hải, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

Theo đánh giá của đơn vị này, trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới biến động phức tạp và duy trì ở mức cao, chi phí nhiên liệu vốn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu giá thành vận tải đã tạo áp lực lớn lên biên lợi nhuận của các doanh nghiệp kinh doanh vận hành tàu biển và hàng không.

Chính sách miễn phí, lệ phí cần triển khai gấp giúp các doanh nghiệp tiết giảm chi phí vận hành trực tiếp, từ đó ngăn chặn đà tăng giá cước vận tải và duy trì tính liên tục của chuỗi cung ứng hàng hóa trong nước và quốc tế.

Cơ quan soạn thảo đề xuất miễn các khoản phí trong lĩnh vực hàng không liên quan đến hoạt động của hãng bay và doanh nghiệp phụ trợ như cấp chứng nhận đăng ký tàu bay, thẩm định hồ sơ mua bán tàu bay, sát hạch thành viên tổ bay, tiếp viên, nhân viên mặt đất. Danh sách này không có các khoản giá dịch vụ cấu thành trực tiếp vào giá vé của hành khách như soi chiếu an ninh, làm thủ tục...

Về hàng hải, phí, lệ phí được miễn bao gồm cả hoạt động quốc tế, trong nước, như phí trọng tải tàu, thuyền, phí bảo đảm hàng hải, phí sử dụng vị trí neo…

Tàu bay hoạt động tại sân bay Nội Bài (Ảnh: Tiến Tuấn).

Bộ Tài chính cho rằng, bên cạnh mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp, chính sách này còn mang ý nghĩa đảm bảo an ninh kinh tế và kiềm chế lạm phát. Hàng không và hàng hải là hai mạch máu giao thương quốc tế quan trọng nhất; bất kỳ sự đứt gãy hoặc tăng giá đột biến nào trong lĩnh vực này cũng sẽ dẫn đến hiệu ứng làm tăng giá hàng hóa nhập khẩu và nguyên liệu đầu vào cho sản xuất trong nước.

"Bằng cách miễn các khoản phí, lệ phí chuyên ngành, Nhà nước đã chủ động can thiệp tạo nguồn cung cho nền kinh tế, giúp bình ổn giá cả thị trường và giảm bớt gánh nặng chi phí cho người dân. Tác động này không chỉ giúp ổn định kinh tế vĩ mô, mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh của các cảng biển và cửa ngõ hàng không Việt Nam trong mạng lưới logistics toàn cầu", Bộ Tài chính nêu.

Nếu được thông qua, Thông tư có hiệu lực từ hôm nay (1/4) tới hết năm nay.

Bộ Tài chính ước tính đề xuất miễn lệ phí có thể giảm thu ngân sách Nhà nước khoảng 3.553 tỷ đồng. Trong đó, lĩnh vực hàng hải giảm 3.335 tỷ đồng, còn hàng không là 218 tỷ đồng.

Trước đó, Thủ tướng quyết định xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay được áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường 0 đồng, thuế tiêu thụ đặc biệt 0% và không phải kê khai, tính VAT. Quyết định có hiệu lực đến hết ngày 15/4.

Bộ Tài chính cũng đang đề xuất kéo dài thời gian áp dụng việc giảm các loại thuế trên với xăng dầu, từ ngày 16/4 đến hết ngày 30/6. Ngân sách nhà Nước giảm thu bình quân khoảng 7.200 tỷ đồng mỗi tháng theo mức thuế mới. Dù vậy, đây được xem là khoản tiền hỗ trợ người dân giảm bớt khó khăn và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp.