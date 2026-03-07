Vé máy bay đi châu Âu trên 100 triệu, khách Việt lao đao đổi lịch trình

Vé bay sang châu Âu tăng sốc vì căng thẳng Trung Đông

Xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran khiến nhiều khu vực không phận Trung Đông bị ảnh hưởng, kéo theo hàng loạt chuyến bay quốc tế phải điều chỉnh hành trình hoặc tạm hoãn. Giá vé máy bay Việt Nam - các nước châu Âu tăng vọt.

Chị Thu Hà (Hà Nội) cho biết, đầu tháng 2, chị về Việt Nam đón Tết và dự định quay lại Đức vào ngày 8/3. Người phụ nữ đặt vé khứ hồi của Qatar Airways. Giá vé khoảng 1.000 euro (30 triệu đồng). Lộ trình bay sẽ quá cảnh tại Doha (Qatar) trước khi sang Đức.

Tuy nhiên, gần đây, chị nhận được thông báo sân bay tại Doha tạm hoãn hoạt động do căng thẳng quân sự.

Trung Đông chìm trong khói lửa chiến sự những ngày qua (Ảnh: AFP).

Không thể lùi thêm ngày, chị buộc tìm vé của các hãng bay khác. “Tôi tham khảo vé của Vietnam Airlines thì giá vé lên tới 105 triệu đồng, thậm chí có thời điểm 150 triệu đồng cho chuyến bay thẳng khoảng 12 tiếng”, chị nói.

Vì mức giá quá cao, chị Hà tính đến phương án đang được nhiều người lựa chọn là mua vé của các hãng hàng không Trung Quốc.

Các hãng như China Eastern Airlines, China Southern Airlines… đang khai thác hành trình từ TPHCM tới Quảng Châu, Bắc Kinh hoặc Thượng Hải, sau đó nối chuyến sang Paris (Pháp), Frankfurt (Đức) hoặc London (Anh).

Sau khi tham khảo, chị Hà quyết định lộ trình di chuyển của một hãng bay Trung Quốc có thời gian chờ nối chuyến ở Hồng Kông. “Tổng thời gian chờ đợi và di chuyển khá lâu, khoảng 50 tiếng nhưng giá vé gần 40 triệu đồng. Tôi chấp nhận mất thời gian vì hiện nay đây là lựa chọn dễ chịu nhất”, chị Hà nói.

Theo chị Hà, trong hơn 10 năm sinh sống và làm việc tại Đức, đây là lần hiếm hoi chị chứng kiến giá vé máy bay tăng mạnh đến vậy.

Chị Hà thường bay Vietnam Airlines, giá vé khoảng 1.300-1.500 euro (40-45 triệu đồng) vé khứ hồi. Giai đoạn xảy ra dịch Covid-19 khi đường bay rất hạn chế, chị cũng chỉ phải bỏ ra khoảng phí 1.200 euro (khoảng 36 triệu đồng) bởi chuyến bay có sự hỗ trợ của chính phủ Đức.

Theo chị Hà, ngoài chi phí tăng cao, điều khiến nhiều hành khách lo lắng hơn cả là yếu tố an toàn khi bay qua khu vực có xung đột.

Giá vé bay thẳng trên 100 triệu đồng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Các cuộc tấn công khiến tâm lý mọi người rất bất an. Giá vé cao còn có thể cố gắng xoay xở, nhưng nếu bay qua vùng có xung đột thì ai cũng lo lắng”, chị nói.

Chính vì vậy, người phụ nữ xác định, ngay cả khi đường bay cũ được khôi phục, quá cảnh tại Doha, chị vẫn ưu tiên chọn hành trình vòng qua quốc gia khác để cảm thấy an tâm hơn.

Chị Mai Thanh Huyền (45 tuổi), hiện sinh sống tại Herford (Đức) cũng gặp khó khăn khi tìm vé bay từ Đức về Việt Nam và từ Việt Nam sang Đức trong tháng 3 và đầu tháng 4.

Gia đình chị Huyền thường tranh thủ về Việt Nam vào các kỳ nghỉ của con như Lễ Phục sinh hoặc kỳ nghỉ hè tại Đức. Từ nơi ở của gia đình, chị phải tự lái xe hoặc đi tàu khoảng 350km để đến sân bay Frankfurt, sau đó bay về Hà Nội và ngược lại.

Gần đây, khi tìm vé cho chuyến về Việt Nam, chị Huyền cảm thấy bất ngờ bởi nhiều chặng bay đã lên tới gần 80 triệu đồng mỗi người, gấp đôi so với trước đây. Giá vé bay hạng thương gia lên tới trên 200 triệu đồng một chiều. Với mức giá này, gia đình chị phải cân nhắc vì thực sự quá cao.

Chị Huyền làm trong lĩnh vực dịch vụ nhà hàng ở Đức, thường xuyên đi về Việt Nam thăm gia đình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Tình hình bất ổn tại Trung Đông đã ảnh hưởng lớn tới các đường bay giữa châu Âu và châu Á, bởi các sân bay trung chuyển lớn như Doha hay Dubai đóng vai trò quan trọng.

Khi không phận bị hạn chế hoặc chuyến bay phải bay vòng, chi phí nhiên liệu tăng lên kéo theo giá vé tăng cao. Sau hơn 20 năm sống ở Đức, tôi chưa từng thấy giá vé cao như đợt này”, chị nói.

Chiến sự chưa hạ nhiệt, giá vé máy bay còn cao?

Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông vẫn chưa hạ nhiệt, giá vé hai chiều giữa các nước châu Âu và Việt Nam luôn ở mức cao kỷ lục.

Chị Thu (chủ một đại lý bán vé máy bay ở TPHCM) cho hay, các chuyến bay phải chuyển hướng hoặc khách muốn về châu Á, hay đi châu Âu phải đổi lịch trình.

Nhiều khách đi châu Âu hay Canada, Mỹ thường quá cảnh ở Dubai, Doha... nay phải chuyển hướng sang trung chuyển ở Seoul (Hàn Quốc), Manila (Philippines) hoặc các sân bay của Nhật Bản, Trung Quốc.

Ngoài ra, do nhu cầu lớn nên một số đường bay có mức giá nhảy vọt. Chị Thu lấy dẫn chứng, một vị khách muốn bay từ Frankfurt (Đức) về Việt Nam phải trả mức giá 130 triệu đồng vì chỉ còn chỗ ở hạng thương gia.

"Khách chưa kịp chốt mức giá này thì đã hết chỗ ngay. Điều này cho thấy, chỉ cần trống chỗ, có khách khác đặt ngay vì nhu cầu tăng cao đột biến", chị nói.

Một vị khách khác mong muốn bay thẳng từ TPHCM đi Canada ngày 1/4 tới nhưng giá vé cũng ở mức 99 triệu đồng/chiều, cao gấp 2-3 lần so với thông thường.

"Do khách cần bay thẳng còn nếu chọn các chặng khác thì mức giá vẫn dễ chịu hơn khoảng 30-40 triệu đồng/chiều", chị cho biết.

Những khách du lịch có ý định đi châu Âu thời gian này đều phải cân nhắc vì giá vé máy bay tăng cao (Ảnh minh họa: Phương Linh).

Thông thường, thời gian này chặng từ Đức về Hà Nội không phải là cao điểm, mức giá dao động trong khoảng 20-25 triệu đồng. Trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông, giá vé tăng đột biến, nhiều khách liên hệ đặt vé nhưng khi nghe báo giá đã không liên lạc lại.

"Họ bị "choáng" bởi giá vé tăng cao, có lúc tăng gấp 2-3 so với cách đây khoảng nửa tháng", chị Thu nói.

Theo khảo sát, đường bay như Hà Nội đi London (Anh) của Vietnam Airlines trong tháng 3 chỉ còn hạng thương gia, giá vé từ 74 triệu đồng đến 84 triệu đồng/chiều, còn các hạng vé khác đã "cháy", hay như đường bay Hà Nội - Paris vé hạng phổ thông vẫn còn nhưng ở mức hơn 37 triệu đồng/chiều.

Chị Thu nhận định, thời gian tới, giá vé máy bay có thể còn tăng nếu chiến sự chưa dừng lại. Bởi, giá xăng dầu tăng cao sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí vận tải trong đó có ngành hàng không. Các chi phí này cũng là một phần trong tiền vé.

"Nếu các hãng hàng không tăng cường các chuyến bay quá cảnh qua những khu vực an toàn ngoài Trung Đông thì giá vé có thể hạ nhiệt. Tuy nhiên, việc cấp phép bay không phải giải quyết ngay trong 1-2 ngày", chị Thu nói thêm.