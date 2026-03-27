Công ty hoa tiêu giảm 10% phí: Tiếp sức đội tàu biển Việt Nam

Trong bối cảnh tình hình Trung Đông diễn biến phức tạp, chi phí nhiên liệu và vận tải tăng cao, hoạt động của đội tàu biển Việt Nam đang chịu nhiều áp lực, đặc biệt tại khu vực eo biển Hormuz. Nhiều tàu phải điều chỉnh hành trình, đối mặt với rủi ro an ninh và chi phí khai thác gia tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến chuỗi cung ứng và hoạt động xuất nhập khẩu.

Trước thực tế đó, Bộ Xây dựng đã có văn bản đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp hỗ trợ tàu thuyền Việt Nam, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng hải chung tay chia sẻ khó khăn ngay trên "sân nhà".

Hưởng ứng lời kêu gọi này, các tổ chức hoa tiêu hàng hải trong nước vừa đồng thuận ban hành văn bản giảm giá dịch vụ dẫn tàu tại các cảng biển Việt Nam. Mục tiêu là bù đắp phần nào gánh nặng tài chính, hạ chi phí logistics để hỗ trợ doanh nghiệp vận tải duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Dịch vụ hoa tiêu hàng hải là dịch vụ chuyên dẫn tàu biển ra vào cảng, di chuyển trong vùng nước cảng hoặc các khu vực phức tạp nhằm bảo đảm an toàn hàng hải và môi trường.

Cụ thể, các công ty hoa tiêu sẽ giảm tối thiểu 10% giá dịch vụ đối với tàu biển mang cờ Việt Nam, đặc biệt ưu tiên cho nhóm tàu vận tải xăng dầu. Mức giảm này được áp dụng trực tiếp khi các tàu sử dụng dịch vụ tại hệ thống cảng biển nội địa.

Mức giá này được điều chỉnh dựa trên biên độ tối thiểu trong khung giá tại Thông tư số 39 của Bộ Giao thông Vận tải trước đây (nay là Bộ Xây dựng).

Đơn cử, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam thông báo mức giảm này sẽ được Công ty Hoa tiêu hàng hải miền Bắc, miền Nam áp dụng ngay từ ngày 1/4 đến 1/5.

“Động thái kịp thời và đồng bộ từ cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cảng biển không chỉ giúp giảm áp lực chi phí, mà còn góp phần bảo đảm hoạt động vận tải biển thông suốt. Qua đó, thể hiện tinh thần đồng hành, trách nhiệm của ngành hàng hải Việt Nam trước những biến động phức tạp của tình hình thế giới”, Bộ Xây dựng nhấn mạnh.