Đề xuất bỏ quy định cởi giày, thắt lưng khi qua an ninh sân bay

Trong chia sẻ đáng chú ý mới đây, ông Đặng Hồng Anh ước tính, mỗi hành khách phải mất từ 3 đến 4 phút cho các bước như tháo giày, thắt lưng, đồng hồ hay áo khoác, tổng thời gian lãng phí trong năm có thể lên tới hơn 7 triệu giờ lao động. Nếu quy đổi theo mức lương tối thiểu theo giờ hiện nay, nền kinh tế có thể mất gần 150 tỷ đồng mỗi năm chỉ vì những thủ tục chưa được tối ưu.

Trong khi đó, ông nói nhiều sân bay trên thế giới đã loại bỏ quy trình kiểm tra thủ công nhờ đầu tư vào các công nghệ soi chiếu hiện đại.

Khách làm thủ tục tại sân bay (Ảnh: Hải Long).

Ông dẫn chứng, tại Mỹ, Cơ quan An ninh Vận tải đã triển khai chương trình kiểm tra ưu tiên TSA PreCheck, cho phép hành khách đã đăng ký trước đi qua cửa an ninh mà không cần tháo giày, thắt lưng hay lấy thiết bị điện tử ra khỏi hành lý. Thời gian trung bình để hoàn tất thủ tục an ninh theo chương trình này chỉ dưới 10 phút.

Các sân bay lớn tại châu Âu cũng đang sử dụng công nghệ máy quét CT để kiểm tra hành lý xách tay mà không cần yêu cầu hành khách lấy chất lỏng hoặc laptop ra ngoài.

Ở châu Á, sân bay Changi ở Singapore cũng ứng dụng hệ thống kiểm soát an ninh thông minh thế hệ mới, kết hợp trí tuệ nhân tạo và cảm biến hiện đại, cho phép xử lý nhanh chóng mà vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Theo khảo sát của phóng viên báo Dân trí, một số ý kiến nêu việc cởi giày, cởi thắt lưng đã trở thành thông lệ lâu nay, và với họ việc này không phải vấn đề. Phần ý kiến còn lại có xu hướng mong muốn đơn giản hoá thủ tục hơn, tương tự nhiều sân bay trên thế giới nói chung và khu vực nói riêng, khi qua an ninh sân bay đều không phải cởi giày, thắt lưng.

Thực tế, tại các sân bay ở Mỹ, Canada, châu Âu, hành khách từng bị bắt buộc phải cởi giày để soi riêng. Những năm gần đây, cùng với sự phát triển công nghệ, thủ tục này từng bước được bỏ.

Mới nhất, sau 2 thập kỷ áp dụng, cơ quan An ninh Vận tải Hoa Kỳ (TSA) vừa có thông báo trên website về việc Bộ An ninh Nội địa công bố chính sách mới, cho phép hành khách đi qua các sân bay nội địa được phép đi giày khi qua trạm kiểm soát an ninh tại TSA.

TSA được biết đã thông báo với các bên liên quan trong ngành hàng không về thay đổi này. Những hành khách đăng ký chương trình PreCheck của TSA đã được miễn tháo giày, đồng thời có thể giữ laptop và các thiết bị điện tử trong hành lý khi qua trạm kiểm tra.