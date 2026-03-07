Để tránh nộp phạt, tiểu thương cần nhớ ngay các hạn chót khai thuế này

Chính phủ hôm 5/3 đã ban hành Nghị định 68 quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Nghị định có hiệu lực từ ngày ký, trong đó đưa ra nhiều mốc thời gian quan trọng về kê khai, thông báo doanh thu và nộp hồ sơ thuế mà người kinh doanh cần nắm rõ để thực hiện đúng quy định.

Theo quy định mới, hộ và cá nhân kinh doanh bắt đầu hoạt động trong 6 tháng đầu năm nếu có doanh thu thực tế từ 500 triệu đồng trở xuống phải thông báo doanh thu phát sinh từ khi kinh doanh đến 30/6 cho cơ quan thuế chậm nhất vào 31/7; phần doanh thu phát sinh trong 6 tháng cuối năm phải thông báo chậm nhất vào 31/1 của năm tiếp theo.

Buôn bán tại chợ Đồng Xuân (Ảnh: Hữu Nghị).

Trường hợp bắt đầu hoạt động trong 6 tháng cuối năm và doanh thu không quá 500 triệu đồng, thời hạn thông báo doanh thu cũng là 31/1 của năm sau.

Đáng chú ý, nếu trong quá trình hoạt động doanh thu lũy kế vượt 500 triệu đồng, hộ kinh doanh phải chuyển sang khai thuế theo quý kể từ quý phát sinh mức doanh thu này.

Cá nhân trực tiếp khai thuế từ hoạt động cho thuê bất động sản được lựa chọn khai thuế hai lần trong năm hoặc khai một lần theo năm. Nếu khai hai lần, thời hạn nộp hồ sơ lần thứ nhất chậm nhất 31/7 và lần thứ hai chậm nhất 31/1 năm tiếp theo. Trường hợp khai một lần theo năm, hồ sơ phải nộp chậm nhất 31/1 của năm dương lịch tiếp theo năm tính thuế.

Nội dung Đối tượng áp dụng Quy định Thời hạn Thông báo doanh thu khi bắt đầu kinh doanh 6 tháng đầu năm Hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu nhỏ hơn hoặc bằng 500 triệu đồng Thông báo doanh thu từ khi bắt đầu kinh doanh đến 30/6 Chậm nhất 31/7 cùng năm Bắt đầu kinh doanh 6 tháng cuối năm Hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu nhỏ hơn hoặc bằng 500 triệu đồng Thông báo doanh thu phát sinh Chậm nhất 31/1 năm sau Doanh thu lũy kế vượt 500 triệu đồng Hộ, cá nhân kinh doanh Phải chuyển sang khai thuế theo quý Từ quý phát sinh doanh thu vượt mức Khai thuế cho thuê bất động sản 2 lần/năm Cá nhân trực tiếp khai thuế Nộp hồ sơ khai thuế lần 1 và lần 2 31/7 và 31/1 năm sau Khai thuế cho thuê bất động sản 1 lần/năm Cá nhân trực tiếp khai thuế Nộp hồ sơ khai thuế theo năm 31/1 năm sau Khai thuế theo tháng giai đoạn chuyển tiếp Hộ, cá nhân kinh doanh Hồ sơ tháng 1, 2, 3/2026 Chậm nhất 20/4/2026 Lập bảng kê hàng tồn kho, máy móc, thiết bị Hộ kinh doanh doanh thu lớn hơn hoặc bằng 3 tỷ đồng năm 2025 hoặc chọn tính thuế theo thu nhập tính thuế Xác định tại 31/12/2025 và gửi cơ quan thuế Cùng hồ sơ quý I/2026 hoặc chậm nhất 20/4/2026

Đối với trường hợp khai thuế theo tháng, hồ sơ của các tháng 1, 2 và 3 năm nay phải gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất ngày 20/4, đây là mốc quan trọng trong giai đoạn chuyển tiếp khi triển khai chính sách mới theo Nghị định 68.

Ngoài ra, hộ kinh doanh có doanh thu từ 3 tỷ đồng trở lên trong năm 2025, hoặc từ năm 2026 lựa chọn nộp thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp thu nhập tính thuế nhân thuế suất, phải xác định và lập bảng kê hàng tồn kho, máy móc, thiết bị tại thời điểm 31/12/2025.

Bảng kê này phải gửi cho cơ quan thuế cùng hồ sơ khai thuế quý I/2026 (đối với trường hợp khai theo quý) hoặc chậm nhất ngày 20/4/2026 (đối với trường hợp khai theo tháng).

Theo cơ quan thuế, việc quy định rõ các mốc thời gian kê khai và thông báo doanh thu nhằm tăng tính minh bạch trong quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, đồng thời tạo thuận lợi cho người nộp thuế khi thực hiện nghĩa vụ tài chính.