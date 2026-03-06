Thuế với hộ, cá nhân: Không dùng doanh thu 2026 xác định nghĩa vụ thuế cũ

Ngày 5/3, Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2026 quy định về chính sách và quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh. Nghị định có hiệu lực thi hành ngay từ ngày ký, nhằm cập nhật và điều chỉnh các quy định về nghĩa vụ thuế cho phù hợp với tình hình mới.

Cục Thuế mới đây cũng có văn bản chỉ đạo khẩn gửi các đơn vị trực thuộc về việc phổ biến và chuẩn bị điều kiện triển khai.

Theo quy định, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 6 tháng đầu năm nếu có doanh thu thực tế từ 500 triệu đồng trở xuống thì thực hiện thông báo doanh thu thực tế phát sinh kể từ khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh đến hết ngày 30/6 với cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 31/7 và thông báo doanh thu thực tế phát sinh trong 6 tháng cuối năm chậm nhất là ngày 31/1 của năm dương lịch tiếp theo.

Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 6 tháng cuối năm nếu có doanh thu thực tế từ 500 triệu đồng trở xuống thì thực hiện thông báo doanh thu thực tế phát sinh chậm nhất là ngày 31/1 của năm dương lịch tiếp theo.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh, khi có doanh thu lũy kế trên 500 triệu đồng thì thực hiện khai thuế theo quý kể từ quý phát sinh doanh thu trên 500 triệu đồng.

Trường hợp cá nhân trực tiếp khai thuế đối với hoạt động cho thuê bất động sản thì cá nhân được lựa chọn khai thuế hai lần trong năm tính thuế hoặc khai thuế một lần theo năm tính thuế.

Trường hợp khai thuế 2 lần trong năm tính thuế, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế lần thứ nhất chậm nhất là ngày 31/7 của năm tính thuế và lần thứ hai chậm nhất là ngày 31/1 của năm dương lịch tiếp theo năm tính thuế. Trường hợp khai thuế một lần theo năm tính thuế, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày 31/1 của năm dương lịch tiếp theo năm tính thuế.

Trường hợp khai thuế theo tháng thì hồ sơ khai thuế tháng 1, tháng 2, tháng 3 năm nay gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 20/4.

Cửa hàng kinh doanh tại TPHCM (Ảnh: Hải Long).

Một nội dung quan trọng được đề cập là quy định chuyển tiếp đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang nộp thuế theo phương pháp khoán từ năm 2025 trở về trước đã được cơ quan thuế xác định mức thuế khoán theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, bao gồm cả trường hợp có thay đổi quy mô sản xuất kinh doanh làm doanh thu khoán thay đổi từ 50% trở lên.

Theo đó, khi các hộ, cá nhân này chuyển sang thực hiện kê khai thuế kể từ ngày 1/1/2026, cơ quan thuế sẽ không sử dụng doanh thu khai thuế năm 2026 để xác định lại nghĩa vụ thuế của các năm trước.

Cơ quan thuế cũng không xử phạt vi phạm hành chính đối với các nghĩa vụ thuế đã thực hiện theo phương pháp khoán, trừ trường hợp cơ quan thuế hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phát hiện hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hành vi che giấu doanh thu dẫn đến thiếu số thuế phải nộp.

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong năm 2025 nộp thuế theo phương pháp khoán hoặc phương pháp kê khai, có mức doanh thu từ 3 tỷ đồng trở lên hoặc từ năm 2026 lựa chọn nộp thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp thu nhập tính thuế nhân (x) thuế suất thì hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện xác định, ghi nhận giá trị hàng tồn kho, máy móc, thiết bị đang phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh tại thời điểm ngày 31/12/2025 để làm căn cứ xác định chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập các nhân cho kỳ tính thuế năm 2026.