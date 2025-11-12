Đế chế của tỷ phú "bất khả xâm phạm" Chen Zhi lần đầu lên tiếng

Tập đoàn Prince Group tại Campuchia lần đầu tiên lên tiếng bác bỏ các cáo buộc quốc tế nhằm vào Chủ tịch Chen Zhi, cho rằng những thông tin này “vô căn cứ” và đã gây tổn hại nghiêm trọng đến hàng nghìn nhân viên, đối tác cũng như các cộng đồng mà tập đoàn đang phục vụ.

“Tập đoàn và Chủ tịch Chen Zhi hoàn toàn không tham gia bất kỳ hoạt động phi pháp nào”. Trong tuyên bố chính thức, tập đoàn nêu rõ các cáo buộc gần đây “dường như chỉ nhằm biện minh cho việc tịch thu khối tài sản trị giá hàng tỷ USD một cách bất hợp pháp”, Prince Holding Group (còn gọi là Prince Group) khẳng định.

Prince Group bày tỏ tin tưởng rằng khi sự thật được làm sáng tỏ, tập đoàn cùng ông Chen Zhi - người sáng lập và điều hành Prince Group - "sẽ được minh oan hoàn toàn".

Trong khi đó, Prince Group tiếp tục khẳng định mình là doanh nghiệp hợp pháp, đóng góp tích cực cho nền kinh tế Campuchia và hiện diện mạnh mẽ trong các dự án phát triển, dịch vụ tài chính và tiêu dùng.

“Các cáo buộc vô căn cứ đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho tập đoàn, cũng như cho hàng nghìn nhân viên vô tội và các đối tác của chúng tôi”, tuyên bố của Prince Group nêu rõ.

Trong những tháng gần đây, Prince Group trở thành tâm điểm của hàng loạt cuộc điều tra và tịch thu tài sản tại Mỹ, châu Âu và châu Á. Giới chức nhiều nước cáo buộc tỷ phú Chen Zhi điều hành một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia núp bóng các hoạt động đầu tư hợp pháp.

Ông Chen Zhi, người sáng lập và điều hành Prince Group (Ảnh: Prince Group)

Ngày 14/10, Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố cáo trạng chống lại doanh nhân 37 tuổi mang quốc tịch Campuchia này, cáo buộc ông điều hành các “trại lao động cưỡng bức” tại Campuchia, nơi công nhân bị ép tham gia các vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn, thu lợi hàng tỷ USD.

Theo cáo buộc, Prince Group - tập đoàn đa quốc gia do ông Chen Zhi sáng lập - thực chất là “vỏ bọc” cho một trong những tổ chức tội phạm công nghệ lớn nhất châu Á. Vụ việc dẫn đến chiến dịch tịch thu tài sản lớn nhất lịch sử do Bộ Tư pháp Mỹ thực hiện, với khoảng 127.271 bitcoin bị thu giữ, tương đương 15 tỷ USD.

Phản hồi trước làn sóng điều tra quốc tế, người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia Touch Sokhak hồi tháng 10 cho biết Prince Group đã tuân thủ đầy đủ quy định pháp lý khi hoạt động trong nước và được đối xử như các tập đoàn đầu tư lớn khác.

Ông cũng khẳng định việc tỷ phú gốc Trung Quốc Chen Zhi được cấp quốc tịch Campuchia là hợp pháp, đồng thời nhấn mạnh Phnom Penh sẵn sàng hợp tác nếu có yêu cầu chính thức đi kèm bằng chứng cụ thể.

Theo các công tố viên, kể từ năm 2015, Prince Group đã mở rộng hoạt động tại hơn 30 quốc gia, kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, tài chính và hàng tiêu dùng. Riêng tại Campuchia, tập đoàn này sở hữu khối tài sản hơn 2 tỷ USD, bao gồm trung tâm thương mại quy mô lớn Prince International Plaza tại thủ đô Phnom Penh.

Tuy nhiên, ông Chen Zhi cùng các lãnh đạo cấp cao bị cáo buộc đã dùng ảnh hưởng chính trị và hối lộ để che đậy các hoạt động rửa tiền và lừa đảo.