Đấu giá trực tuyến 4 chiếc iPhone cũ, giá bình quân từ 3 triệu đồng/chiếc

Một công ty đấu giá chuẩn bị đấu giá hàng hóa các loại tịch thu đã được phê duyệt chuyển bán đấu giá của Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội. Đáng chú ý, đợt này, cơ quan chức năng đấu giá 89 lô tài sản, cách thức đấu giá theo từng lô.

89 lô tài sản đấu giá này là hàng hóa bị cơ quan chức năng tịch thu và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong tháng 12/2025. Tài sản đấu giá chủ yếu là quần áo, giày dép; đồ gia dụng như chảo inox chống dính, bộ nồi, thớt nhựa...; thiết bị điện tử như đèn led, máy ép tóc, máy massage, bộ sạc pin...

Trong đó, đáng chú ý, cơ quan chức năng đấu giá một lô điện thoại gồm 4 chiếc iPhone 12 Pro 128Gb do nước ngoài sản xuất, đã qua sử dụng. Giá khởi điểm là 12 triệu đồng, bước giá 120.000 đồng. Như vậy, bình quân mỗi chiếc có giá từ 3 triệu đồng. Người có nhu cầu tham gia đấu giá cần đặt trước 1,2 triệu đồng.

Thời gian tiếp nhận đăng ký xem tài sản đến 17h ngày 21/1. Người tham gia đấu giá có thể xem hiện trạng tài sản từ ngày 20/1 đến ngày 22/1 tại kho hàng của Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội (phường Yên Nghĩa, TP Hà Nội). Thời gian tổ chức phiên đấu giá dự kiến vào sáng ngày 28/1. Hình thức đấu giá trực tuyến theo phương thức trả giá lên.

Điện thoại iPhone 12 Pro (Ảnh: Thế Anh).

Trước đó, một công ty đấu giá vừa phát đi thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản vào ngày 21/1, theo đề nghị của Đội Quản lý thị trường số 3 - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh.

Tài sản đưa ra đấu giá gồm 40 chiếc iPhone 14 ProMax, hiện được lưu giữ tại Kho tang vật của Đội Quản lý thị trường số 3 - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh. Mức giá khởi điểm của lô tài sản là 244 triệu đồng, với tiền đặt trước là 40 triệu đồng. Như vậy, bình quân mỗi chiếc iPhone 14 ProMax có giá từ 6,1 triệu đồng.

Hay Cục Hải quan (Bộ Tài chính) cũng rao bán lô hàng tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu. Lô hàng gồm 2.540 điện thoại di động iPhone đã qua sử dụng, với giá hơn 2 tỷ đồng. Như vậy, trung bình mỗi chiếc có giá khoảng 800.000 đồng.

Song song, cơ quan này cũng chào bán lô tang vật gồm 2.360 điện thoại iPhone, Oppo và Honor cũ bị tịch thu. Tổng giá trị được niêm yết hơn 1,36 tỷ đồng, tương đương trung bình gần 600.000 đồng mỗi chiếc.