Đấu giá 500 iPhone với giá từ 2,5 triệu đồng/chiếc: Kết quả bất ngờ

Một công ty đấu giá vừa hoàn thành đấu giá hàng loạt lô tài sản là hàng hóa các loại tịch thu đã được phê duyệt chuyển bán đấu giá của Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội.

Trong đợt đấu giá sáng 23/9, Chi cục quản lý thị trường TP Hà Nội đấu giá khoảng 500 chiếc điện thoại iPhone. Nhiều chiếc có giá khởi điểm từ 2,5 triệu đồng. Hơn 70 chiếc trong số này là iPhone 12, 12 Pro và gần 400 chiếc iPhone 13 có giá 4 triệu đồng/chiếc - thấp hơn nhiều so với điện thoại iPhone 13 đã qua sử dụng trên thị trường hiện nay (khoảng 7-11 triệu đồng, tùy bộ nhớ lưu trữ).

Giá khởi điểm cả lô này là hơn 2,01 tỷ đồng, bình quân hơn 4 triệu đồng/chiếc. Tất cả điện thoại đấu giá trong đợt này đều là hàng đã được qua sử dụng, do nước ngoài sản xuất.

Theo kết quả công bố, sau khoảng 1 giờ đấu giá trực tuyến, lô tài sản 500 chiếc iPhone được đấu giá thành công với giá trúng hơn 3,48 tỷ đồng, cao hơn 1,4 tỷ đồng so với giá khởi điểm.

Nhiều mẫu điện thoại iPhone 13 trong danh sách đấu giá đã qua sử dụng có giá 4 triệu đồng (Ảnh: Chụp màn hình).

Phiên đấu giá này có 13 người tham gia, lô hàng đã trải qua tới 10 vòng trả giá mới xác định được mức trúng là hơn 3,48 tỷ đồng. Như vậy, mỗi chiếc iPhone có giá trúng bình quân khoảng 6,97 triệu đồng.

Trước đó, cuối tháng 8, một công ty khác cũng thông báo đấu giá lô tài sản bị tịch thu sung quỹ Nhà nước là điện thoại, thiết bị điện tử, máy văn phòng cũ đã qua sử dụng (gồm 406 điện thoại và 34 thiết bị điện tử: Máy vi tính, máy in, loa bluetooth…) của cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh. Giá khởi điểm của lô tài sản này là hơn 270 triệu đồng.

Trong danh mục hàng hóa đấu giá là điện thoại di động có nhiều thương hiệu quen thuộc như Samsung, iPhone, Nokia, Oppo… Tuy nhiên, phần lớn đều là hàng đã qua sử dụng, nhiều mẫu không kiểm tra được tình trạng hoạt động, thậm chí có điện thoại bị nứt vỡ màn hình.