Đấu giá 40 iPhone 14 Pro Max, giá từ 6,1 triệu đồng/chiếc

Một công ty đấu giá vừa phát đi thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản vào ngày 21/1, theo đề nghị của Đội Quản lý thị trường số 3 - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh.

Tài sản đưa ra đấu giá gồm 40 chiếc iPhone 14 ProMax, hiện được lưu giữ tại Kho tang vật của Đội Quản lý thị trường số 3 - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh.

Mức giá khởi điểm của lô tài sản là 244 triệu đồng, với tiền đặt trước là 40 triệu đồng. Như vậy, bình quân mỗi chiếc iPhone 14 ProMax có giá từ 6,1 triệu đồng.

Về điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia phải không thuộc trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật; nộp hồ sơ đăng ký hợp lệ, nộp tiền mua hồ sơ và khoản tiền đặt trước đúng quy định. Hồ sơ tham gia đấu giá được nộp trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh An Nam.

Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá và nộp tiền đặt trước là 17h ngày 16/1.

Cuộc đấu giá dự kiến được tổ chức tại Nhà văn hoá tổ dân phố Vĩnh Ninh 3, địa chỉ Số 564A, đường Lê Lợi, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.

Điện thoại iPhone 14 ProMax (Ảnh: Yeah1).

Hình thức đấu giá được áp dụng là đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên. Công ty Đấu giá hợp danh An Nam cho biết việc tổ chức đấu giá được thực hiện công khai, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) cũng rao bán lô hàng tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu. Lô hàng gồm 2.540 điện thoại di động iPhone đã qua sử dụng, với giá hơn 2 tỷ đồng. Như vậy, trung bình mỗi chiếc có giá khoảng 800.000 đồng.

Song song, cơ quan này cũng chào bán lô tang vật gồm 2.360 điện thoại iPhone, Oppo và Honor cũ bị tịch thu. Tổng giá trị được niêm yết hơn 1,36 tỷ đồng, tương đương trung bình gần 600.000 đồng mỗi chiếc.

Cơ quan chức năng cho biết chỉ bán nguyên lô, không bán lẻ từng máy và bên mua phải thực hiện thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.