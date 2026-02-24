Đấu giá 28 ô tô, giá khởi điểm thấp nhất chỉ 15,2 triệu đồng

Theo kế hoạch, phiên đấu giá được tổ chức vào ngày 11/3. Toàn bộ 28 phương tiện này là tài sản của Sở Tài chính TP Đà Nẵng, được thu hồi và bán thanh lý. Tổng giá khởi điểm của cả lô xe là 1,99 tỷ đồng.

Danh sách đấu giá gây chú ý khi có nhiều xe được chào bán với mức giá khá thấp. Trong đó, một xe khách hiệu Toyota Hiace, màu ghi, 3 chỗ ngồi, sản xuất năm 2004 tại Việt Nam, đã hết niên hạn sử dụng, được đưa ra với giá khởi điểm 15,2 triệu đồng. Đây là mức giá thấp nhất trong đợt này.

Một ô tô đấu giá tại Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Một xe bán tải hiệu Isuzu Trooper, màu xám, 5 chỗ ngồi, sản xuất năm 1997 tại Nhật Bản, cũng đã hết niên hạn sử dụng, có giá khởi điểm 18,7 triệu đồng.

Một xe 5 chỗ hiệu Mazda, màu trắng, sản xuất năm 1995 tại Việt Nam, được niêm yết giá từ 20 triệu đồng. Cùng mức giá này còn có một xe 6 chỗ hiệu Toyota, màu xám, sản xuất năm 1992 tại Nhật Bản.

Ngoài các phương tiện trên, nhiều xe khác trong danh sách cũng có giá khởi điểm chỉ vài chục triệu đồng, mở ra cơ hội cho những người muốn sở hữu ô tô với chi phí hợp lý.

Ở chiều ngược lại, chiếc xe có giá khởi điểm cao nhất là 282 triệu đồng. Đây là mẫu xe 5 chỗ hiệu Mercedes-Benz. Xe màu đen, sản xuất năm 2009 tại Việt Nam.

Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bắt đầu từ 7h30 ngày 10/2 đến 17h ngày 6/3 (trong giờ hành chính). Người tham gia cần đặt trước số tiền bằng 20% giá khởi điểm của từng xe trong khoảng thời gian này.