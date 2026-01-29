30 ô tô ngập nước được đấu giá trực tuyến với khởi điểm 6,8 tỷ đồng

Theo thông tin từ một công ty đấu giá trực tuyến ở Hà Nội, 30 ô tô thiệt hại do mưa lũ vào ngày 19-20/11/2025 tại tỉnh Khánh Hòa sẽ được đưa ra đấu giá trực tuyến với mức khởi điểm 6,8 tỷ đồng; 100 triệu đồng/bước trả giá.

30 ô tô ngập nước được đưa ra đấu giá trực tuyến (Ảnh: Lạc Việt).

Chủ sở hữu của 30 ô tô ngập nước nêu trên là Công ty TNHH ô tô Tín Thanh. Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá được xem trực tiếp tài sản tại bãi xe của doanh nghiệp tại Km6 đường 23/10, thôn Võ Cang, phường Tây Nha Trang, Khánh Hòa.

“Những ô tô trên bị ngập nước, nội thất và các linh kiện, thiết bị lắp đặt trong xe bị ngập nước, bám dính bùn đất”, thông báo đấu giá cho hay.

Lô xe được đưa ra đấu giá trực tuyến gồm các nhãn hiệu Hyundai Accent, Hyundai Creta, Santa Fe, Hyundai Custin, Hyundai Tucson, Hyundai Venue...

Thông tin về 30 ô tô ngập nước được đưa ra đấu giá trực tuyến (Ảnh: Phùng Minh).

Cuối tháng 11/2025, Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 16 đến 21/11/2025 trên địa bàn tỉnh gây ra tổng thiệt hại ước tính hơn 5.000 tỷ đồng.

Mưa lũ trên diện rộng làm 22 người dân địa phương thiệt mạng, trong đó 8 người chết do sạt lở tại các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và 14 người tử vong trong lũ.

Báo cáo của tỉnh Khánh Hòa cho thấy, lũ lụt khiến hơn 1.000 ngôi nhà bị hư hại, gồm 105 căn sập hoàn toàn và hơn 900 căn hư hỏng. Nhiều tuyến đê, đập, kè sông, kênh mương nội đồng bị sạt lở, xói mòn, hư hỏng với tổng giá trị thiệt hại hơn 1.730 tỷ đồng.

Hệ thống giao thông cũng chịu ảnh hưởng nặng nề với nhiều tuyến như quốc lộ 27C, quốc lộ 27, tỉnh lộ 9, tỉnh lộ 707, tỉnh lộ 701 và các cầu treo dân sinh bị sạt lở, hư hỏng, sụt lún, đứt cáp. Hơn 16.000ha lúa, hoa màu, cây ăn quả bị thiệt hại; hàng chục nghìn con gia súc, gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi…