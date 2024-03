Đánh dấu 25 năm thành lập, Manulife Việt Nam tung sản phẩm mới với cam kết hoàn phí

Đóng phí ngắn, bảo vệ dài, cam kết hoàn phí

Theo khảo sát của Manulife, trong những năm qua, các khách hàng quan tâm tới bảo hiểm có yếu tố tích lũy - đầu tư thường chọn dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư, không nhiều khách hàng chọn bảo hiểm tử kỳ dù điều kiện tham gia đơn giản, phí đóng thường thấp hơn các dòng sản phẩm khác, quyền lợi bồi thường cao khi có rủi ro tử vong. Lý do là bảo hiểm tử kỳ không có giá trị hoàn lại hay giá trị đáo hạn, tức là không có quyền lợi tiết kiệm hay đầu tư.

"An tâm vui sống 2.0" là dòng sản phẩm bảo hiểm tử kỳ có sự kết hợp thông minh với quyền lợi tích lũy. Với điều kiện tham gia đơn giản và mức phí đóng tương đối thấp, khách hàng tham gia sản phẩm này sẽ được mức bảo vệ cao lên đến 40 lần phí đã đóng. Thời gian đóng phí ngắn (3 - 5 - 10 năm) nhưng được bảo vệ dài (15 - 20 - 30 năm). Bên cạnh đó, tùy theo độ tuổi tham gia mà khách hàng có cơ hội được bảo vệ lên đến 90 tuổi.

"An tâm vui sống 2.0" còn có quyền lợi hoàn phí cho khách hàng theo tỷ lệ cam kết trong suốt thời hạn hợp đồng. Tại năm hợp đồng có quyền lợi hoàn phí cao nhất, lên đến 110% phí bảo hiểm đã đóng, khách hàng còn được đặc quyền miễn thẩm định khi tiếp tục tham gia sản phẩm bảo hiểm khác mà Manulife Việt Nam đang triển khai.

Ngoài ra, quyền lợi bảo vệ của sản phẩm không chỉ giới hạn ở tử vong mà còn mở rộng cho bệnh ung thư hoặc gia tăng quyền lợi trợ cấp y tế, nằm viện, nha khoa… bằng cách bổ sung thêm các sản phẩm bổ trợ. Theo đại diện Manulife, "An tâm vui sống 2.0" là sản phẩm đầu tiên trên thị trường có những tính năng đặc biệt này.

Đáp ứng khẩu vị của nhóm khách hàng mới

Dành cho đối tượng khách hàng từ 18 đến 60 tuổi với mức phí phù hợp, thời hạn đóng phí ngắn, "An tâm vui sống 2.0" đang nhận được sự quan tâm của nhiều khách hàng khi đáp ứng nhu cầu bảo vệ rủi ro, đồng thời đảm bảo tích lũy tài chính cho khách hàng.

Anh Trần Văn Hùng (kỹ thuật viên cơ điện, làm việc tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La), chia sẻ: "Là lao động chính trong gia đình, tôi muốn mua bảo hiểm đã lâu nhưng đắn đo không biết mình có thể theo và đóng phí lâu dài không, còn nếu đóng phí nhiều mỗi lần thì tôi không có khả năng. Vì thế, tôi chọn mua gói An tâm vui sống 2.0, chỉ cần đóng phí trong 10 năm thôi nhưng được bảo vệ tới 30 năm. Mà nếu lỡ tôi có cần tiền trang trải cho cuộc sống hay lo cho tương lai mấy đứa nhỏ, thì tới hồi 20 năm sau tôi không tham gia bảo hiểm nữa cũng được cam kết hoàn tận 110% phí đóng".

Chị Đỗ Thị Định (tiểu thương ngụ tại huyện An Lão, TP Hải Phòng) cho biết: "Gia đình tôi đã có hợp đồng bảo hiểm liên kết đầu tư rồi, nhưng tôi vẫn mua thêm 'An tâm vui sống 2.0' của Manulife. Nếu sống khỏe thì mình có thể lấy lại phí đã đóng, còn nếu không may gặp bất trắc gì thì chồng con cũng nhận được khoản bảo hiểm đủ lớn, không cần bận tâm nhiều".

Bà Tina Nguyễn, Tổng giám đốc Manulife Việt Nam chia sẻ: "Manulife vừa triển khai thành công quy trình giám sát phát hành hợp đồng bảo hiểm M-Pro, đảm bảo khách hàng được tư vấn đúng và đủ. 'An tâm vui sống 2.0' tiếp tục là một nỗ lực nữa của chúng tôi nhằm đơn giản hóa bảo hiểm, đáp ứng nhu cầu mới đang gia tăng của một bộ phận khách hàng. Với nhiều quyền lợi nổi bật, sản phẩm cũng là lời tri ân của công ty gửi đến khách hàng nhân kỷ niệm 25 năm có mặt tại Việt Nam".

Là thành viên của tập đoàn tài chính Manulife đến từ Canada với hơn 135 năm hoạt động trên toàn cầu, Manulife là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có vốn nước ngoài đầu tiên được cấp phép hoạt động tại Việt Nam, với tổng vốn điều lệ hơn 22.000 tỷ đồng - cao nhất thị trường hiện nay. Năm 2024 đánh dấu cột mốc 25 năm Manulife gia nhập thị trường Việt Nam. Trung bình mỗi tháng, Manulife Việt Nam giải quyết khoảng 50.000 yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm bao gồm các quyền lợi về sức khỏe và trợ cấp y tế của khách hàng.