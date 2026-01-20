Đại gia Khoa “Khàn” thưởng 2 tỷ đồng nếu U23 Việt Nam thắng U23 Trung Quốc

Thông tin từ Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam (VFF) cho biết trước trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc tại Vòng chung kết Giải vô địch U23 châu Á 2026 vào lúc 22h30 tối nay (20/1, giờ Việt Nam), ông Trần Đăng Khoa (thường được gọi là Khoa “Khàn”) - Chủ tịch Tập đoàn Đại Quang Minh đã gửi lời chúc Ban huấn luyện cùng toàn thể các cầu thủ U23 Việt Nam thi đấu thành công và giành quyền vào trận chung kết.

Ông Khoa cho biết luôn theo dõi sát các hoạt động của bóng đá Việt Nam, đặc biệt là hành trình thi đấu ấn tượng của đội tuyển U23 Việt Nam tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. Ông chia sẻ sẽ có phần quà động viên 2 tỷ đồng nếu đội tuyển U23 Việt Nam giành quyền vào thi đấu trận chung kết.

U23 Việt Nam sẽ mặc trang phục màu đỏ để quyết đấu với U23 Trung Quốc ở trận bán kết giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: AFC).

Gần đây ông Trần Đăng Khoa bất ngờ tái xuất với vai trò Chủ tịch HĐQT Đại Quang Minh. Trước đó, vị trí này trong nhiều năm do ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Tập đoàn Thaco đảm nhiệm.

Ông Khoa là nhà sáng lập và Chủ tịch đầu tiên của Đại Quang Minh, trước khi chuyển giao vị trí này cho ông Trần Bá Dương vào năm 2016. Đầu năm nay, Thaco công bố sở hữu 77,5% cổ phần Đại Quang Minh, còn ông Dương và gia đình nắm 22,5%.

Đại Quang Minh là doanh nghiệp phát triển bất động sản và hạ tầng, đầu tư thực hiện 4 tuyến đường chính tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm cùng dự án Cầu Thủ Thiêm 2.

Những năm gần đây, doanh nghiệp liên tục mở rộng hoạt động sang phát triển Khu công nghiệp cơ khí Bình Dương 786ha, tham gia làm cao tốc Dầu Giây - Tân Phú dài 60km….

Tại dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Đại Quang Minh là một trong 6 nhà đầu tư trong liên danh thực hiện cùng với Văn Phú, MIK Group, Thaco, T&T Group và Hòa Phát. Trong đó, Đại Quang Minh được chỉ định là đại diện liên danh.