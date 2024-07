Đại diện Việt Nam thắng 2 giải tại Giải thưởng thiết kế AYDA 2023/24

Vòng chung kết quốc tế Giải thưởng thiết kế AYDA 2023/24 được tổ chức từ ngày 3/7 đến 5/7 tại Chennai, Ấn Độ là sự kiện quy tụ những đại diện chiến thắng Vòng quốc gia đến từ 17 quốc gia và khu vực để cùng giao lưu, tranh tài cho danh hiệu Nhà thiết kế AYDA của năm.

Giải thưởng Nhà thiết kế của năm đã thuộc về 2 thí sinh đến từ Malaysia và Indonesia ở mảng Kiến trúc và mảng Nội thất với phần thưởng là học bổng toàn phần trị giá 10.000USD cho khóa học tháng 6/2025 của chương trình "Khám phá thiết kế" (Design Discovery) kéo dài 3 tuần tại Trường Thiết kế sau đại học của Harvard (Harvard University's Graduate School of Design), Mỹ.

Bên cạnh đó, Giải thưởng thiết kế AYDA 2023/24 còn vinh danh thí sinh đạt giải "Thiết kế bền vững" là Danh Minh An và thí sinh đạt giải "Bình chọn bởi ban giám khảo" là Trương Thanh Quí. Cả hai đều đến từ Đại học Kiến trúc TPHCM.

Bài dự thi chiến thắng của 2 thí sinh này không chỉ phù hợp với chủ đề "Hội tụ: Thiết kế mang tính chủ đích" của năm 2023/24 mà còn thu hút sự quan tâm của khán giả và đánh giá cao của các thí sinh dự thi khác. Chủ đề của năm nay là chất xúc tác để nhà thiết kế trẻ khám phá và ủng hộ các giải pháp có ý nghĩa và bền vững.

Đạt giải "Thiết kế bền vững" với dự án The Doors - thiết kế mang tới hình ảnh một thế giới chứa đựng vô vàn những thế giới bên trong, đa dạng các không gian lớn nhỏ được kết nối liên tục, phong phú về góc nhìn, hướng tiếp cận và đặc điểm, Minh An cho biết: "Tôi rất vui khi tác phẩm The Doors được chọn là chiến thắng giải thưởng 'Thiết kế bền vững' vì bố cục kiến trúc của ngôi trường mà tôi dự định xây dựng lấy cảm hứng từ các thiết kế làng quê truyền thống, sử dụng vật liệu địa phương và xử lý được những lo ngại về khí hậu tại châu Phi".

Sinh viên Minh An cùng với dự án "The Doors" giành chiến thắng giải thưởng "Thiết kế bền vững".

Trong khi đó, Thanh Quí cho biết: "Tôi xin cảm ơn ban giám khảo đã lựa chọn thiết kế '21C Museum Hotels' cho Giải bình chọn bởi ban giám khảo. Trong thiết kế này, tôi đã ứng dụng AI để xóa bỏ rào cản ngôn ngữ, từ đó thúc đẩy sự hiểu biết và đồng cảm về văn hóa. Cảm ơn Nippon Paint và AYDA vì đã cho tôi và các bạn sinh viên khác cơ hội để khám phá và sáng tạo. Đây sẽ là một trải nghiệm mà tôi không thể quên".

Sinh viên Thanh Quí cùng với dự án 21C Museum Hotels dành chiến thắng Giải bình chọn bởi Ban Giám khảo

Bà Nguyễn Ngọc Mai, Giám đốc Thương hiệu và Truyền thông Nippon Paint Việt Nam, chia sẻ: "Giải thưởng Thiết kế AYDA không chỉ là một cuộc thi. Nó còn là nền tảng để nuôi dưỡng và ươm mầm những tài năng thiết kế trẻ thông qua sự dẫn dắt của ban giám khảo, cũng như mang đến cho họ trải nghiệm kết nối với các sinh viên kiến trúc, nội thất đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Thay mặt cho ban tổ chức Giải thưởng AYDA tại Việt Nam, chúng tôi xin chia sẻ niềm tự hào về 2 đại diện Việt Nam tại AYDA 2023/24 này. Sự nhiệt huyết của các bạn không chỉ thể hiện tài năng mà còn cho thấy niềm đam mê thiết kế sâu sắc, giúp Việt Nam đặt thêm một dấu ấn trong ngành thiết kế kiến trúc, nội thất quốc tế".

Thí sinh Danh Minh An thuyết trình dự án "The Doors" một cách đầy tâm huyết.

Sắp tới, Giải thưởng thiết kế AYDA 2024/25 sẽ tiếp tục được Nippon Paint phát động với chủ đề "Hội tụ: Ý tưởng toàn cầu - Bối cảnh địa phương", kêu gọi các thiết kế sáng tạo để giải quyết các thách thức toàn cầu về xã hội, phát triển đô thị và môi trường.

Tất cả chủ đề liên kết với nhau này đều nhấn mạnh vai trò then chốt của thiết kế trong việc định hình một tương lai bền vững. Bằng cách tích hợp các cân nhắc về xã hội, đô thị và môi trường, Giải thưởng thiết kế AYDA mong muốn nuôi dưỡng các nhà thiết kế có thể tạo ra những không gian thúc đẩy sự gắn kết cộng đồng, tăng trưởng xã hội và hài hòa môi trường.

Các sinh viên kiến trúc, nội thất có thể nắm bắt cơ hội này để thể hiện sự khéo léo và niềm đam mê của bạn bằng cách gửi các thiết kế sáng tạo, tham gia Giải thưởng AYDA 2024/25 để góp phần định hình lại tương lai qua thiết kế.

Giải thưởng thiết kế AYDA, trước đây gọi là Giải thưởng nhà thiết kế trẻ Châu Á, do Nippon Paint khởi xướng vào năm 2008, nhằm mục đích bồi dưỡng thế hệ tài năng thiết kế kiến trúc và nội thất tiếp theo trên toàn cầu. Với hơn 59.000 bài dự thi từ 1.200 trường đại học trên 20 quốc gia và khu vực, đây là giải thưởng thiết kế hàng đầu dành cho sinh viên kiến trúc và nội thất. AYDA tạo điều kiện cho việc học tập chéo, kết nối mạng và cố vấn giữa sinh viên và các nhà lãnh đạo trong ngành.

Thông tin chi tiết xem thêm tại:

Website: https://ayda.com.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/AYDAVietnam