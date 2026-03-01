Cựu Phó Cục trưởng Cục Hàng không làm Phó Tổng giám đốc Bamboo Airways

Ngày 27/2, Hãng hàng không Bamboo Airways công bố nghị quyết bổ nhiệm ông Võ Huy Cường giữ vị trí Phó Tổng giám đốc của hãng.

Ông Võ Huy Cường được giới thiệu là lãnh đạo có bề dày kinh nghiệm và sự am hiểu sâu sắc về quản lý, điều hành trong lĩnh vực hàng không.

Giai đoạn 2022-2023, ông từng đảm nhiệm vai trò Cố vấn cao cấp của Bamboo Airways, phụ trách tham mưu về công tác đảm bảo an toàn khai thác bay và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Sau một thời gian rời hãng vì lý do cá nhân, ông Võ Huy Cường chính thức trở lại trong bối cảnh Bamboo Airways đang triển khai mạnh mẽ các kế hoạch phục hồi và phát triển giai đoạn 2026-2030.

Ông Võ Huy Cường giữ chức Phó Tổng giám đốc Bamboo Airways (Ảnh: Tapchihangkhong).

Trước khi gia nhập Bamboo Airways, ông có hơn 30 năm kinh nghiệm công tác chuyên sâu trong ngành hàng không, từng giữ chức Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam.

Trước đó, vào cuối tháng 1, hãng cũng bổ nhiệm bà Triệu Thị Thu Phương làm Phó Tổng giám đốc. Xuất thân từ vị trí Kế toán trưởng Bamboo Airways từ năm 2022, bà Phương có hơn 20 năm kinh nghiệm tài chính - kế toán, từng giữ vai trò quản lý tại Công ty cổ phần Sông Đà 2 và Tổng công ty Sông Đà.

Mới đây, nhà sáng lập Bamboo Airways Trịnh Văn Quyết đã có buổi làm việc với đại diện Tập đoàn Boeing nhằm trao đổi cụ thể về lộ trình tái khởi động các hợp đồng mua tàu bay đã ký kết trước đây.

Nội dung thảo luận tập trung vào khả năng khôi phục kế hoạch tiếp nhận dòng tàu bay thân rộng của Boeing, đồng thời xem xét phương án thuê bổ sung dòng tàu bay thân hẹp thế hệ mới nhằm tăng cường tính linh hoạt trong khai thác.

Hai bên cũng trao đổi về việc Boeing hỗ trợ các chương trình đào tạo tổ bay, đội ngũ kỹ thuật và chuyển giao năng lực vận hành, hướng tới thiết lập khuôn khổ hợp tác dài hạn. Các nội dung này được xây dựng trên cơ sở phù hợp với kế hoạch tái cơ cấu và mục tiêu mở rộng đội bay, mạng đường bay của Bamboo Airways trong giai đoạn phát triển mới.