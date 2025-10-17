Bamboo Airways khôi phục hạng thẻ cao nhất cho gần 3 triệu hội viên Bamboo Club

“Đã bay là thượng khách”

Đây không chỉ là chính sách ưu đãi chưa từng có mà còn là lời tri ân thiết thực từ Bamboo Airways dành cho các khách hàng đã luôn lựa chọn bay cùng Bamboo Airways trong hơn 6 năm qua.

Theo đó, gần 3 triệu hội viên chương trình khách hàng thân thiết Bamboo Club của Bamboo Airways sẽ được khôi phục hạng thẻ hội viên cao nhất từng đạt được, đồng thời gia hạn thêm 1 năm hiệu lực cho hạng thẻ được phục hồi.

Mọi thao tác nâng hạng này sẽ được hệ thống Bamboo Airways thực hiện tuần tự theo quy trình tự động, giúp khách hàng tiếp tục tận hưởng các quyền lợi ưu tiên mà không cần đăng ký lại hay thực hiện thêm bất kỳ thủ tục nào.

Hội viên có thể xem thông báo về việc hạng thẻ được khôi phục qua email đăng ký tài khoản Bamboo Club hoặc đăng nhập tài khoản Bamboo Club qua website của Bamboo Airways để biết thêm chi tiết.

Gần 3 triệu hội viên Bamboo Club được khôi phục hạng thẻ cao nhất.

“Chúng tôi hiểu rằng đằng sau mỗi hạng thẻ mà các hội viên sở hữu là cả một hành trình đồng hành dài lâu với Bamboo Airways, là niềm tin, sự lựa chọn và tình cảm dành cho hãng. Vì vậy, chương trình khôi phục và gia hạn hạng thẻ cao nhất, tối ưu đặc quyền chính là lời cảm ơn chân thành mà chúng tôi muốn gửi đến gần 3 triệu hội viên Bamboo Club.

Đây cũng là một hoạt động đặc biệt nằm trong chuỗi chương trình hướng tới kỷ niệm 24 năm thành lập Tập đoàn FLC”, đại diện Bamboo Airways chia sẻ.

Việc khôi phục hạng thẻ không chỉ mang ý nghĩa tri ân, mà còn thể hiện cam kết của Bamboo Airways trong việc nâng cao trải nghiệm khách hàng, duy trì các đặc quyền xứng tầm và đảm bảo mỗi hội viên luôn được trân trọng trong từng hành trình bay, đúng như tôn chỉ với Bamboo Airways, hành khách “đã bay là thượng khách”.

Khẳng định cam kết: Hơn cả một chuyến bay

Chương trình khách hàng thân thiết Bamboo Club được Bamboo Airways xây dựng và phát triển ngay từ những năm đầu hoạt động để trở thành kênh kết nối giữa Bamboo Airways và các khách hàng trung thành.

Chương trình gồm 4 hạng thẻ: Emerald, Gold, Diamond và First, tương ứng với các chuyến bay tích lũy của hành khách. Mỗi hạng thẻ đều giúp khách hàng tận hưởng một hành trình bay tiện nghi, thoải mái và giàu giá trị.

Hội viên Bamboo Club được hưởng nhiều đặc quyền như: làm thủ tục tại quầy riêng, ưu tiên hành lý và chọn chỗ ngồi, sử dụng phòng chờ hạng thương gia, tặng thêm hành lý miễn cước, tích điểm đổi vé hoặc nâng hạng dịch vụ. Với hạng thẻ cao nhất - First, hành khách còn được hưởng quyền ưu tiên nâng hạng miễn phí khi có chỗ trống, cùng trải nghiệm phòng chờ sang trọng cùng bạn đồng hành…

Đồng thời, Bamboo Airways thường xuyên triển khai các chương trình ưu đãi dành riêng cho hội viên Bamboo Club - từ giảm giá vé, tặng dặm thưởng, đến quà sinh nhật hay ưu đãi mùa lễ hội…

Mặt khác, với hệ thống tích điểm linh hoạt và đa dạng, chương trình Bamboo Club cho phép hội viên sử dụng điểm thưởng không chỉ để mua/đổi vé bay và quy đổi sang nhiều dịch vụ khác trong hệ sinh thái đối tác đa ngành, đa tiện ích của Bamboo Airways.

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 24 năm thành lập Tập đoàn FLC, bên cạnh chính sách ưu đãi khôi phục hạng thẻ Bamboo Club nêu trên, Bamboo Airways còn triển khai chương trình ưu đãi “Mừng FLC 24 tuổi - deal bay ngập tràn chỉ 24.000 đồng”.

Cụ thể, từ nay đến hết 27/10, khi khách hàng mua vé bay trên website/ứng dụng di động Bamboo Airways và nhập mã FLC24NAM sẽ có cơ hội mua vé với mức giá từ 24.000 đồng đối với đường bay TPHCM - Quy Nhơn, từ 240.000 đồng với các đường bay còn lại ở hạng phổ thông; giảm 24% với các đặt vé hạng thương gia trên toàn mạng bay.

Ngoài chính sách tri ân khách hàng, Bamboo Airways còn ghi dấu ấn mạnh mẽ với chất lượng dịch vụ và độ tin cậy, đúng giờ trong suốt quá trình hoạt động. Trong hơn 6 năm qua, hãng liên tục duy trì vị thế là hãng bay đúng giờ nhất Việt Nam.

Chỉ tính riêng trong 9 tháng đầu năm 2025, Bamboo Airways đạt tỷ lệ bay đúng giờ 82,1% - dẫn đầu toàn ngành hàng không nội địa, đồng thời là hãng ít hủy chuyến nhất.

Hãng liên tục được hành khách và các tổ chức xếp hạng hàng không, du lịch trong nước và quốc tế đánh giá cao, vinh danh là hãng hàng không khu vực tốt nhất châu Á.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các hoạt động, chương trình ưu đãi của Bamboo Airways, truy cập website https://bambooairways.com, fanpage https://www.facebook.com/BambooAirwaysFanpage hoặc hotline 19001166.