Cựu lãnh đạo Vietcombank Phạm Mạnh Thắng làm Phó tổng giám đốc FLC

Tập đoàn FLC (mã chứng khoán: FLC) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Phạm Mạnh Thắng giữ chức vụ Phó tổng giám đốc, đồng thời đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng sáng lập FLC Biscom - đơn vị quản lý và vận hành hệ thống sân golf FLC kể từ ngày 28/1.

Ông Phạm Mạnh Thắng sinh năm 1962, là tiến sĩ kinh tế Học viện Ngân hàng, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và quản trị doanh nghiệp.

Trước đó, ông có hơn 30 năm công tác tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) và đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng như Giám đốc Chi nhánh, Phó tổng giám đốc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Vietcombank.

Ông Phạm Mạnh Thắng phát biểu tại lễ bổ nhiệm (Ảnh: FLC).

Tháng 9/2023, ông Thắng được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank).

Đến ngày 23/10/2023, ông thôi đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc và chính thức được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị PGBank.

FLC kỳ vọng nhân sự mới sẽ bổ sung năng lực quản trị tài chính, điều hành hệ thống và hoạch định chiến lược, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động trong giai đoạn tái cơ cấu toàn diện và thúc đẩy hoạt động sản xuất - kinh doanh trên nhiều lĩnh vực.

Quyết định bổ nhiệm được công bố vài ngày sau khi cựu Chủ tịch HĐQT FLC Trịnh Văn Quyết tái xuất thương trường sau gần 4 năm vắng bóng. Trước đó, ông Quyết bị bắt từ tháng 3/2022. Đến tháng 6/2025, cựu Chủ tịch FLC được giảm án xuống còn 7 năm tù vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện tại, Chủ tịch HĐQT FLC là ông Vũ Anh Tuân. Bà Bùi Hải Huyền giữ vai trò Tổng giám đốc.

Ở diễn biến mới nhất, Tập đoàn FLC và Hãng hàng không Bamboo Airways vừa có buổi làm việc với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam nhằm trao đổi về định hướng hợp tác và mở rộng kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Buổi gặp gỡ có sự tham dự của đại diện Tập đoàn FLC và Hãng hàng không Bamboo Airways. Sự kiện ghi nhận sự xuất hiện của ông Trịnh Văn Quyết cùng các thành viên ban lãnh đạo của FLC và Bamboo Airways.