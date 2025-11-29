Loạt đồ gia dụng, điện máy chính hãng giảm giá trong chương trình “Black FireDay”

CellphoneS mang đến loạt ưu đãi trong chương trình “Black FireDay - Sale rực trời” hàng trăm sản phẩm công nghệ chính hãng với mức giá ưu đãi, cùng nhiều hình thức thanh toán dễ dàng.

Theo đó, từ ngày 28/11 đến ngày 1/12, loạt sản phẩm từ điện thoại, máy tính bảng, laptop, PC, nhà thông minh cho đến phụ kiện âm thanh, cáp sạc, ốp lưng giảm giá tới hơn 50%. Riêng 2 khung giờ là 9h-11h và 15h-17h mỗi ngày sẽ có mức giảm giá đặc biệt.

Đại diện CellphoneS cho biết, mùa Black Friday 2025 được dự báo chứng kiến sức mua tăng mạnh ở nhóm hàng cá nhân như điện thoại, laptop, thiết bị âm thanh, đồng hồ, đồ gia dụng, điện máy thông minh. Người tiêu dùng ưu tiên các sản phẩm công nghệ và tiện ích đời sống với ưu đãi sâu, phục vụ nhu cầu nâng cấp thiết bị cuối năm, đúng với thế mạnh sản phẩm của CellphoneS.

CellphoneS đa dạng các sản phẩm nhà thông minh, điện máy chính hãng giá tốt (Ảnh: CellphoneS).

Tại Cellphone năm nay, máy lọc không khí Xiaomi Mi Air Purifier 4 có giá chỉ 2,79 triệu đồng; dòng máy lọc LG Puricare 360 Hit giá chỉ 4,99 triệu đồng; tivi Xiaomi A Pro 4K 55 inch QLED 2026 giá 8,79 triệu đồng; robot hút bụi lau nhà Dreame X40 Ultra cao cấp giảm còn 19,99 triệu đồng; robot hút bụi lau nhà Roborock Q Revo 5AE ưu đãi 11,89 triệu đồng; Smart Tivi Samsung QLED 4K 65 inch 2024 giảm chỉ còn hơn 12 triệu đồng…

CellphoneS mở bán đa dạng các sản phẩm điện máy, bếp gia dụng chính hãng giá tốt (Ảnh: CellphoneS).

CellphoneS cũng mở rộng các ưu đãi giảm giá cho sản phẩm bếp gia dụng, xuyên suốt thời gian diễn ra sự kiện “Black FireDay” như nồi chiên không dầu Gaabor AF-80T01A 6,2L chỉ hơn 900.000 đồng; bàn ủi hơi nước cầm tay Philips STH3000/20 (1.000W) giá 590.000 đồng; máy ép chậm mini Fujihome SJ06 có giá khuyến mãi 790.000 đồng; máy làm sữa hạt đa năng Sunhouse SHD5260 chỉ hơn 1 triệu đồng; nồi điện đa năng Gaabor EC-20M01A (dung tích 2l) còn 275.000 đồng.

“Các sản phẩm và chương trình khuyến mãi tại hệ thống được chọn lọc kỹ lưỡng dựa trên nhu cầu thực tế và số lượng hàng hóa. Năm nay, hệ thống tiếp tục mang đến loạt ưu đãi thiết bị công nghệ, gia dụng, phụ kiện và sản phẩm chăm sóc cá nhân chất lượng cao với mức giá cạnh tranh”, đại diện CellPhoneS cho hay.

Khách hàng hài lòng khi mua sắm tại CellphoneS (Ảnh: CellphoneS).

CellphoneS vẫn áp dụng hình thức trả góp “3 không” linh hoạt cho dịp này (trả trước 0 đồng, không lãi suất, không phụ phí khi đăng ký trả góp kỳ hạn 12 tháng đối với khách hàng sở hữu thẻ tín dụng gần 30 ngân hàng) cùng nhiều ưu đãi khi thanh toán qua thẻ ngân hàng đến 2 triệu đồng, trợ giá lên đến 3 triệu đồng khi thu điện thoại cũ lên đời.

CellphoneS hiện có gần 150 cửa hàng trên toàn quốc. Khách hàng có thể an tâm khi mua sắm với chính sách bảo hành chính hãng và hậu mãi. Liên hệ tổng đài tư vấn miễn phí 18002097 hoặc đến trực tiếp các cửa hàng của CellphoneS để mua sắm.