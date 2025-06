Cuộc chiến nhân tài AI: Meta chi 100 triệu USD săn người OpenAI

Trong một diễn biến khiến giới công nghệ choáng váng, CEO Sam Altman của OpenAI tiết lộ rằng Meta - công ty mẹ của Facebook do Mark Zuckerberg điều hành - đã đưa ra những khoản thưởng tuyển dụng lên tới 100 triệu USD nhằm "lôi kéo" các chuyên gia AI hàng đầu của OpenAI.

“Thật sự điên rồ”, Altman chia sẻ trong podcast “Uncapped” do chính em trai ông, Joel Altman, dẫn dắt. “Họ bắt đầu đưa ra những lời mời chào cực kỳ hậu hĩnh cho nhiều người trong đội ngũ của chúng tôi - 100 triệu USD tiền thưởng gia nhập, chưa kể mức lương hàng năm còn cao hơn thế. Nhưng ít nhất đến lúc này, chưa ai trong số những người giỏi nhất của chúng tôi đồng ý rời OpenAI để sang Meta”.

Meta bạo chi để tạo siêu trí tuệ

Meta gần đây đã công bố kế hoạch đầu tư tới 15 tỷ USD để phát triển một đội ngũ "siêu trí tuệ" - AI có thể vượt qua con người trong mọi lĩnh vực. Để hiện thực hóa tham vọng đó, Mark Zuckerberg đích thân tham gia tuyển dụng, không ngại rót tiền mua lại công ty và chiêu mộ các “ngôi sao” AI khắp thế giới.

Tuần trước, Meta công bố khoản đầu tư 14,3 tỷ USD vào Scale AI - một startup trong lĩnh vực dữ liệu huấn luyện cho AI, đồng thời chiêu mộ CEO trẻ tuổi Alexandr Wang của công ty này về làm việc cho nhóm siêu trí tuệ.

Chưa dừng lại ở đó, Meta cũng được cho là đã “rút ruột” các tập đoàn công nghệ lớn như Google DeepMind. Theo Bloomberg, một trong những chuyên gia nổi bật bị chiêu dụ là tiến sĩ Jack Rae, nhà nghiên cứu kỳ cựu tại DeepMind.

Zuckerberg từng tuyên bố Meta sẽ chi tới 65 tỷ USD trong năm nay để phục vụ tham vọng AI (Ảnh: pymnts.com).

Tài năng AI đang bị “săn lùng” như vàng

Cuộc chiến giành nhân lực AI đang ngày càng khốc liệt, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo trở thành vũ khí chiến lược quan trọng không chỉ với các công ty công nghệ mà còn với cả chính phủ và giới đầu tư.

Chuyên gia đầu tư Deedy Das của Menlo Ventures từng thốt lên trên X (Twitter): “Cuộc chiến giành nhân tài AI giờ đã trở nên lố bịch”. Ông cho biết Meta sẵn sàng chi đến 2 triệu USD mỗi năm để mời gọi nhân sự, nhưng vẫn liên tục thất bại trước các đối thủ sừng sỏ như OpenAI, Google hay Anthropic.

Một báo cáo gần đây từ tờ The Information cho thấy công ty Anthropic, do chính các kỹ sư rời OpenAI lập nên, cũng đang “hút máu” nhân tài từ OpenAI và DeepMind.

Vì sao OpenAI chưa "mất người"?

Dù bị “tấn công” dồn dập bởi những lời mời gọi trị giá hàng chục triệu USD từ Meta, CEO Sam Altman cho rằng điều giữ chân nhân tài không phải là tiền bạc, mà là văn hóa làm việc và sứ mệnh của OpenAI.

“Tôi tôn trọng Meta ở một số điểm, nhưng tôi không nghĩ họ là công ty giỏi đổi mới”, Altman nhận xét. Ông cũng cảnh báo rằng nếu chỉ dùng tiền để chiêu mộ nhân sự mà không nói rõ họ sẽ làm gì hay vì mục tiêu gì, thì sẽ rất khó xây dựng được một văn hóa tốt và bền vững.

“Chiến lược tung đãi ngộ khổng lồ ngay từ đầu mà không nhấn mạnh vai trò hay lý do tồn tại của công việc, theo tôi, sẽ dẫn công ty đi sai hướng”, Altman nói.

Theo Altman, OpenAI hiểu rõ “nhiều điều mà Meta không hiểu”, đặc biệt là cách duy trì sứ mệnh ban đầu trong quá trình mở rộng và thương mại hóa AI.

Sam Altman cho biết các lời mời gọi hào phóng trị giá hơn 100 triệu USD từ Meta dành cho nhân sự OpenAI đều thất bại vì những nhân tài hàng đầu vẫn coi trọng văn hóa doanh nghiệp và vai trò dẫn đầu về trí tuệ nhân tạo của công ty (Ảnh: Getty).

Cơn sốt AI chưa đến hồi kết

Không chỉ nhân tài bị tranh giành, cả phần cứng phục vụ AI cũng đang trở thành mỏ vàng mới. Theo tập đoàn Carlyle, tổng đầu tư vào sức mạnh tính toán phục vụ AI có thể lên tới 1.800 tỷ USD từ nay đến năm 2030, lớn hơn cả GDP hàng năm của Australia.

Một số công ty thậm chí mua luôn cả start up chỉ để “trói chân” đội ngũ sáng lập và kỹ sư tài năng. Google đã chi 2,7 tỷ USD để mua lại Character.AI - công ty do Noam Shazeer sáng lập, người từng đồng tác giả nghiên cứu huyền thoại “Attention Is All You Need” khai sinh thế hệ AI ngôn ngữ hiện đại.

Từng được biết đến như một start up phi lợi nhuận, OpenAI giờ đã trở thành đối thủ ngang tầm với Meta trong cuộc đua AI toàn cầu. Tuy nhiên, Altman cho rằng dù Meta có nhiều tiền, điều đó chưa chắc bảo đảm chiến thắng.

“Tôi nghe nói Meta xem chúng tôi là đối thủ lớn nhất của họ. Tôi tôn trọng sự quyết liệt và tinh thần dám thử của họ”, Altman nói. “Nhưng cũng giống như cách Facebook từng nhận ra rằng nỗ lực làm mạng xã hội của Google sẽ không đi đến đâu, tôi nghĩ giờ đây chúng tôi cũng nhìn Meta trong cuộc đua AI với một góc nhìn tương tự”.