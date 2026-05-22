Cục Thuế: Nghiên cứu gỡ ngay lệnh hoãn xuất cảnh khi nộp xong nợ thuế

Thông tin về công tác quản lý nợ thuế tại họp báo chuyên đề ngày 22/5, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn cho biết cơ quan thuế luôn thực hiện đúng quy định của pháp luật, trên tinh thần công khai, minh bạch và tạo điều kiện tối đa cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

Cơ quan thuế đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan xuất nhập cảnh và các đơn vị liên quan để đối chiếu dữ liệu, đồng thời triển khai nhiều hình thức thông báo, cảnh báo đến người nộp thuế thông qua hệ thống eTax và các kênh điện tử khác.

Theo Phó Cục trưởng, trên thực tế, hầu hết cá nhân sau khi nhận được thông báo từ cơ quan thuế đều chủ động liên hệ, làm việc và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp cố tình không hợp tác, bỏ khỏi địa chỉ kinh doanh dù cơ quan thuế đã nhiều lần gửi thông báo và hỗ trợ xử lý.

“Với tinh thần trách nhiệm và sự cởi mở về thông tin, chúng ta cần nhìn nhận khách quan để làm rõ ngành thuế đã thực hiện đúng quy định hay chưa. Quan điểm xuyên suốt của cơ quan thuế là luôn hướng tới người nộp thuế, triển khai các giải pháp theo hướng hỗ trợ tối đa, minh bạch và tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp”, Phó Cục trưởng Mai Sơn nhấn mạnh.

Phó Cục trưởng Mai Sơn (Ảnh: Cục Thuế).

Thông tin tại buổi họp báo, Phó trưởng ban Ban Nghiệp vụ thuế Nguyễn Đức Huy cho biết, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh được áp dụng đối với 4 nhóm đối tượng.

Thứ nhất là cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế có số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên và số tiền thuế nợ đã quá thời hạn nộp theo quy định trên 120 ngày.

Thứ 2 là cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế có số tiền thuế nợ từ 500 triệu đồng trở lên và số tiền thuế nợ đã quá thời hạn nộp theo quy định trên 120 ngày.

Thứ 3 là cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định và sau thời gian 30 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý thuế thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Thứ 4 là người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Ông Nguyễn Đức Huy cho biết, lũy kế đến nay, ngành thuế đã thu hồi được nợ thuế của trên 13.000 người nộp thuế với số tiền trên 4.000 tỷ đồng. Trong đó, đã có khoảng 7.100 người nộp thuế thuộc trường hợp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký chủ động liên hệ với cơ quan thuế để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với số tiền gần 100 tỷ đồng và đã được cơ quan thuế thực hiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh theo quy định.

Trong thời gian qua, Cục Thuế ghi nhận phản ánh trường hợp người nộp thuế bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế với số tiền nhỏ và cho rằng việc tạm hoãn xuất cảnh chưa tương xứng với mức độ vi phạm, gây thiệt hại về kinh tế cho người nộp thuế do không xuất cảnh để thực hiện các hợp đồng giao thương.

Trên cơ sở rà soát dữ liệu quản lý thuế, các trường hợp cá nhân đã bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh do bỏ địa chỉ kinh doanh, không thực hiện các thủ tục thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế theo quy định. Đối với một số trường hợp cá biệt, cơ quan thuế đã liên hệ với người nộp thuế, tuy nhiên đều không nhận được kết quả phản hồi.

Lãnh đạo Cục Thuế cho biết, trong thời gian tới, cơ quan thuế sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để đơn giản hóa hơn nữa quy trình xử lý, tháo gỡ các biện pháp cưỡng chế đối với trường hợp người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ theo quy định.

Đồng thời, Cục Thuế khẳng định, việc bảo đảm thông tin rõ ràng, minh bạch không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế mà còn tạo dựng môi trường kinh doanh công bằng, cạnh tranh lành mạnh và củng cố niềm tin của xã hội đối với chính sách pháp luật thuế.

“Trong thời gian tới, cơ quan thuế sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để rà soát, hoàn thiện quy trình trao đổi dữ liệu điện tử, qua đó đơn giản hóa hơn nữa việc gỡ bỏ biện pháp cưỡng chế tạm hoãn xuất cảnh đối với người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách, bảo đảm xử lý nhanh chóng, thuận tiện và giảm tối đa thời gian chờ đợi cho người dân, doanh nghiệp”, Phó Cục trưởng Mai Sơn khẳng định.