Lãnh đạo Cục Thuế chỉ loạt chiêu né thuế qua dòng tiền ngân hàng

Phát biểu tại Hội thảo “Quản lý thuế theo dòng tiền: Dòng tiền rõ ràng, kinh doanh an tâm, thuế minh bạch” ngày 20/5 do báo Tiền Phong phối hợp Cục Thuế (Bộ Tài chính) tổ chức, ông Đặng Ngọc Minh, Phó Cục trưởng Cục Thuế, cho biết sự bùng nổ của công nghệ số, thương mại điện tử, kinh tế nền tảng và các mô hình kinh doanh mới đang làm thay đổi sâu sắc phương thức sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của xã hội.

Các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt phát triển mạnh, giúp dòng tiền trong nền kinh tế được luân chuyển thông qua hệ thống ngân hàng, các trung gian thanh toán, ví điện tử, cổng thanh toán trực tuyến và nhiều nền tảng công nghệ khác.

Theo lãnh đạo Cục Thuế, những thay đổi này đặt ra không ít thách thức đối với công tác quản lý nhà nước, quản lý thuế. “Hiện nhiều hoạt động kinh doanh được thực hiện hoàn toàn trên môi trường số, các giao dịch phát sinh nhanh, quy mô lớn và có tính xuyên biên giới. Nếu chỉ dựa vào phương thức quản lý truyền thống chủ yếu dựa trên kê khai thuế, hồ sơ kế toán và công tác hậu kiểm thì trong một số trường hợp chưa phản ánh đầy đủ bản chất của các giao dịch kinh tế”, ông Minh nói.

Theo lãnh đạo Cục Thuế, việc triển khai hóa đơn điện tử đã tạo ra nguồn dữ liệu rất lớn về các giao dịch kinh tế. Tuy nhiên, còn nhiều tổ chức, cá nhân phát sinh giao dịch thường xuyên, giá trị lớn thông qua tài khoản ngân hàng, nền tảng số, trung gian thanh toán, đơn vị vận chuyển… nhưng không thực hiện qua hệ thống hóa đơn điện tử hoặc kê khai đầy đủ.

Lãnh đạo Cục Thuế chỉ ra loạt chiêu né thuế

Ông Nguyễn Tiến Trung, Trưởng ban Kiểm tra thuế (Cục Thuế), chỉ ra một số hình thức các doanh nghiệp, cá nhân thực hiện có tiềm ẩn những dấu hiệu rủi ro về dòng tiền đối với công tác quản lý thuế.

Hình thức thứ nhất là thông qua hợp đồng vay vốn nội bộ. Theo đó, công ty mẹ chuyển tiền cho công ty con thông qua các hợp đồng vay vốn với lãi suất cao bất thường hoặc ngược lại cho vay với lãi suất thấp hoặc thậm chí không có lãi suất. Việc thông qua hợp đồng vay vốn nhằm mục đích điều chuyển tiền giữa các đơn vị (thông qua đó điều chuyển lợi nhuận, điều tiết doanh thu, chi phí) nhằm giảm lợi nhuận tính thuế đối với những đơn vị có phát sinh doanh thu.

Hình thức thứ 2 là công ty mẹ bán hàng cho công ty con với giá bất thường (nhằm mục đích chuyển lợi nhuận) hoặc ngược lại công ty con mua các dịch vụ từ công ty mẹ với giá không hợp lý thông qua hình thức là các dịch vụ quản lý, tư vấn, giám sát… nhằm điều chỉnh tăng chi phí và giảm thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, tăng khấu trừ đầu vào đối với thuế giá trị gia tăng (VAT).

Hình thức thứ 3 là thông qua các hợp đồng hợp tác đầu tư, góp vốn nhưng phân chia lợi nhuận không tương xứng với tỷ lệ vốn góp, qua đó chuyển lợi nhuận sang các đơn vị được hưởng ưu đãi thuế.

Hình thức thứ 4 là doanh nghiệp chuyển tiền cho doanh nghiệp (từ công ty mẹ sang công ty con hoặc ngược lại) hoặc chuyển tiền cho các cá nhân dưới hình thức là các khoản tạm ứng kéo dài không rõ mục đích hoặc các khoản tài trợ phi thương mại không có mục đích.

Một số hình thức khác nữa là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có phát sinh doanh thu, dòng tiền lớn thông qua hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, tuy nhiên không thực hiện đăng ký, kê khai nộp thuế.

Cùng lúc đó, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có thực hiện đăng ký thuế nhưng thực hiện phân chia doanh thu vào các tài khoản của cá nhân khác không phải tài khoản đăng ký kinh doanh với cơ quan thuế nhằm mục đích che giấu dòng tiền, làm giảm nghĩa vụ kê khai nộp thuế.

Cục Thuế: Cần phối hợp quản lý thuế theo dòng tiền

Để triển khai hiệu quả quản lý thuế theo dòng tiền, Phó Cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh cho biết cần có sự phối hợp và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, đơn vị như Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại, đơn vị trung gian thanh toán, vận chuyển…

Cơ chế phối hợp, chia sẻ dữ liệu cần được quy định rõ ràng, mang tính thường xuyên, tự động và theo thời gian thực. Khi đó, dữ liệu hóa đơn và thông tin dòng tiền từ nhiều nguồn sẽ tạo nên một hệ sinh thái về dòng tiền của người nộp thuế hoặc nhóm người nộp thuế.

Theo ông Minh, việc này giúp phát hiện sớm rủi ro, xác định đúng nghĩa vụ thuế thực tế phát sinh để chống thất thu ngân sách, đồng thời góp phần nâng cao tính minh bạch của nền kinh tế, tạo môi trường kinh doanh công bằng, lành mạnh.