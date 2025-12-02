Một kim loại tăng sốc 75% chỉ sau 6 tháng, vượt xa vàng

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay phiên hôm nay (2/12) tăng thêm 2,4%, lên gần 57,88 USD/ounce - mức kỷ lục mới của mặt hàng này. Trong phiên cuối tuần trước (28/11), giá bạc cũng đã tăng gần 6% và trong cả tuần vừa qua ghi nhận mức tăng 12%.

6 tháng qua, giá bạc đã tăng tổng cộng 75%, từ mức 33 USD/ounce lên 57,88 USD/ounce như hiện tại. Trong 3 năm qua, mặt hàng này đã tăng 3,2 lần, cao hơn so với mức tăng 2,5 lần của vàng trong cùng khoảng thời gian.

Giá bạc tăng mạnh trên thị trường quốc tế kéo giá trong nước tăng theo. Hiện tại, các doanh nghiệp lớn niêm yết giá bạc tại mức 57,466-59,253 triệu đồng/kg (mua - bán), cũng tăng khoảng 15% so với đầu tháng, tiếp tục đi theo đà tăng mạnh của thị trường thế giới.

Vì sao giá bạc tăng mạnh?

Theo báo cáo thị trường vừa công bố của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, đà tăng mạnh của bạc trong tháng 11 đến từ chuỗi thông tin hỗ trợ liên tiếp.

Ngay đầu tháng, Chính phủ Mỹ đưa bạc vào danh sách “khoáng sản chiến lược quan trọng”, mở đường cho Washington can thiệp sâu hơn để bảo đảm an ninh quốc gia. Cùng thời điểm, tồn kho bạc tại Thượng Hải giảm xuống mức thấp nhất 10 năm, trong khi các quỹ ETF đẩy mạnh mua vào, tạo lực đẩy đáng kể cho giá.

Căng thẳng địa chính trị gia tăng cũng khiến dòng vốn trú ẩn tìm đến kim loại quý, giúp bạc vượt qua đỉnh lịch sử từng lập hồi tháng 10.

Yếu tố kinh tế - chính trị toàn cầu tiếp tục củng cố xu hướng tăng giá: Chính phủ Mỹ chấm dứt 43 ngày đóng cửa, Mỹ - Thụy Sĩ đạt thỏa thuận thương mại mới, Trung Quốc xuất khẩu 660 tấn bạc sang Anh trong tháng 10, cùng tín hiệu hạ nhiệt trong quan hệ Mỹ - Trung sau cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình.

Mặt hàng bạc được minh họa bằng AI (Ảnh: AI).

Song song đó, nhu cầu vật chất tăng mạnh. Tồn kho bạc tại ETF SLV tăng hơn 420 tấn và tại PSLV tăng hơn 18 tấn trong tháng 11. Dữ liệu tồn kho ở các trung tâm giao dịch lớn cho thấy nguồn cung ngày càng thắt chặt: Tại Thượng Hải, dù tăng nhẹ tuần qua, tồn kho tháng 11 chỉ còn 558 tấn - giảm hơn 106 tấn so với tháng 10 và là mức thấp nhất trong một thập kỷ.

Ở Mỹ, lượng bạc trên sàn Comex giảm hơn 800 tấn trong tháng 11, xuống mức thấp nhất từ tháng 3/2025 và là mức giảm sâu nhất trong năm. Ngược lại, tồn kho tại Anh tăng liên tục từ tháng 4. Đến cuối tháng 10, tổng lượng tại LBMA đạt 26.252 tấn, tăng hơn 2.725 tấn so với đầu năm. Nhu cầu thực tăng cộng với hoạt động gom hàng của ETF đã giữ cho giá bạc đi lên suốt tháng 11.

Bước sang tháng 12, thị trường bạc được dự báo tiếp tục biến động mạnh khi các ngân hàng Trung ương lớn đưa ra quyết định lãi suất. Kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất trong tháng này đã vượt 87%, kéo USD suy yếu trong cuối tháng 11 - yếu tố tiếp tục ủng hộ cho giá bạc.

Các dữ liệu về việc làm, sản xuất và dịch vụ công bố đầu tháng 12 sẽ là căn cứ then chốt cho chính sách của Fed đầu năm 2026. Nếu Anh và châu Âu vẫn giữ nguyên lãi suất, còn Fed duy trì quan điểm “diều hâu mềm”, USD có thể tiếp tục yếu đi, tạo thêm lực đỡ cho kim loại quý.

Báo cáo của Phú Quý nhận định: “Đà tăng mạnh mẽ của bạc có thể duy trì nếu các dữ liệu kinh tế tiếp tục ủng hộ Fed hạ lãi suất trong tháng 12 và nới lỏng hơn vào năm 2026. Khi giá đã vượt đỉnh mọi thời đại, thị trường không còn ngưỡng kháng cự tâm lý gần. Bạc có thể tiến tới vùng 60 USD/ounce ngay trong tháng 12”.

Mặt hàng bạc được minh họa bằng AI (Ảnh: AI).

Chuyên gia cảnh báo: Cơn sốt bạc dễ cuốn nhà đầu tư vào bẫy FOMO

Ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi, nhận định thị trường bạc, giống như các kim loại quý khác, vận động theo chu kỳ và luôn tiềm ẩn những biến động khó lường.

Ông cho biết các nhịp điều chỉnh mạnh trong ngắn hạn là bình thường và đôi khi cần thiết để thị trường tái cân bằng. Giá vàng - bạc chịu tác động đồng thời từ kỳ vọng lãi suất, biến động của USD, các chỉ báo kinh tế cho tới hoạt động tái cơ cấu danh mục của các tổ chức lớn, khiến thị trường thay đổi rất nhanh trong một số thời điểm.

Vì vậy, theo ông Huy, nhà đầu tư cần tiếp cận thị trường một cách khách quan, có hệ thống, thay vì kỳ vọng giá đi theo đường thẳng hay ra quyết định dựa trên tâm lý nhất thời. Việc trang bị kiến thức kinh tế - tài chính, nâng cao khả năng phân tích dữ liệu và quản trị cảm xúc là yếu tố then chốt để đối phó biến động. “Phân bổ tỷ trọng hợp lý và xây dựng danh mục phù hợp sẽ giúp nhà đầu tư bình tĩnh hơn trước các cú rung lắc”, ông nói.

Trong bối cảnh giao dịch bạc tăng mạnh, ông cũng cảnh báo rủi ro về chất lượng sản phẩm. Sự thiếu chuẩn hóa trên thị trường khiến nhiều người dễ mua phải hàng kém tuổi, pha tạp hoặc không rõ nguồn gốc. “Nếu chỉ nhìn bằng mắt thường hoặc nghe theo lời chào mời mà thiếu công cụ kiểm chứng, rủi ro là rất lớn. Không phải sản phẩm nào cũng có giá trị thực như kỳ vọng ban đầu”, ông lưu ý.

Ngoài ra, bạc có biên độ dao động rộng: Có thể tăng mạnh khi thuận lợi nhưng cũng có thể giảm sâu trong thời gian ngắn. Điều này khiến những người đầu tư thiếu kiến thức và kỷ luật dễ rơi vào thua lỗ. Hiện tượng FOMO - tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội - càng khiến nhà đầu tư dễ hành động vội vàng khi thị trường sôi động.

Ông Huy nhấn mạnh trong một môi trường nhiều biến động, rủi ro từ chất lượng sản phẩm lẫn tâm lý đám đông đều có thể khiến người tham gia chịu thiệt nếu quyết định theo cảm xúc. “Thị trường bạc có thể hấp dẫn, nhưng để tham gia một cách có trách nhiệm, người dân cần trang bị kiến thức vững chắc và luôn giữ được sự tỉnh táo”, ông khẳng định.