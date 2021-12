"Cú hích" khiến bất động sản nghỉ dưỡng ngoại ô dễ dàng vượt qua mùa dịch

Dân trí Lựa chọn đơn vị vận hành có năng lực quản lý đẳng cấp quốc tế là một trong những yếu tố bảo chứng cho chất lượng và giá trị của một dự án bất động sản nghỉ dưỡng ngoại ô.

Gu mới của người giàu

Covid-19 đang buộc mỗi doanh nghiệp, mỗi nhà phát triển bất động sản, nhất là những nhà phát triển bất động sản nghỉ dưỡng phải học cách thích ứng, nhưng đồng thời cũng mở ra những cơ hội lớn cho một số mảng thị trường một cách đầy tích cực. Một khảo sát từ tháng 5/2020 của Ernst & Young cho thấy, kể từ khi Covid-19 bùng phát, một lượng lớn người tiêu dùng được khảo sát cho biết đang và sẽ thay đổi cách thức mua sắm và sử dụng dịch vụ.

Khảo sát của các đơn vị nghiên cứu thị trường cho thấy, sự lây lan của dịch bệnh cùng việc bí bách trong 4 bức tường quá lâu bởi giãn cách xã hội khiến rất nhiều người giàu thời gian vừa qua đã rời thành phố để tìm những ngôi nhà lớn hơn ở ngoại ô với nhiều không gian mở.

Những ngôi nhà ngoại ô với nhiều không gian mở đang là xu thế sở hữu của người giàu.

Đặc biệt, những khu nghỉ dưỡng ven đô đẳng cấp với những giá trị trải nghiệm mang tính "độc bản" gắn kết với thiên nhiên cùng sự vận hành và quản lý bởi các thương hiệu quốc tế hàng đầu càng được chú trọng. Theo đánh giá của Công ty tư vấn Graham Associates cho thấy, giới thượng lưu không ngần ngại móc hầu bao mua biệt thự nghỉ dưỡng triệu USD mang thương hiệu quản lý khách sạn hạng sang. Vì những bất động sản này không chỉ là nơi nghỉ dưỡng sang trọng mà còn mang lại cho họ tước vị trong xã hội, sự khẳng định đẳng cấp bản thân và còn là kênh đầu tư bền vững.

Những Tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới đã góp phần xây dựng niềm tin cho một khu nghỉ dưỡng, đặc biệt với những dự án nghỉ dưỡng mới gia nhập thị trường, đòi hỏi nỗ lực gấp nhiều lần để thu hút du khách và tạo dựng vị thế. Niềm tin của cả du khách lẫn các nhà đầu tư cá nhân tham gia rót vốn cho dự án đến từ kỳ vọng vào chất lượng của dịch vụ và khả năng thu hút, giữ chân du khách của các thương hiệu đã nhiều năm kinh nghiệm "chinh chiến" trên thế giới.

Best Western - thương hiệu bảo chứng cho thành công của Sakana Hòa Bình

Chẳng hạn như dự án Sakana Hoa Binh - BW Premier Collection by Best Western, khu nghỉ dưỡng 5 sao đầu tiên tại ngoại ô Hà Nội do Best Western vận hành và quản lý. Đây là một trong 10 tập đoàn quản lý khách sạn lớn nhất thế giới, hiện có mặt tại hơn 100 quốc gia với hơn 4.200 khách sạn trên toàn cầu. Best Western Premier cũng là thương hiệu cao cấp nhất của tập đoàn này.

Tuy nhiên, cũng không dễ để một dự án bất động sản nghỉ dưỡng ở Việt Nam nhận được cái gật đầu của một tập đoàn quản lý danh tiếng thế giới. Để gắn được thương hiệu sang trọng toàn cầu như BW Premier Collection, dự án phải thỏa mãn rất nhiều tiêu chuẩn khắt khe và phải được áp dụng chung trên toàn thế giới.

Bể bơi bio design của tập đoàn danh tiếng từ nước Ý là một trong những điểm nhấn của khu nghỉ dưỡng Sakana Hoa Binh.

BW Premier Collection là thương hiệu tiêu chuẩn cao nhất của tập đoàn Best Western với định vị Upscale và Uper- Upscale (hạng sang và siêu sang). Thương hiệu này của tập đoàn Best Western là bộ sưu tập những khu nghỉ không chỉ đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn khắt khe nhất, mà còn có thiết kế Đẹp - Độc - Đẳng cấp.

Là một trong những dự án tiên phong khi phát triển nghỉ dưỡng ngoại ô gắn với giá trị bền vững, Sakana Hòa Bình- BW Premier Collection by Best Western không chỉ thỏa mãn nhu cầu sở hữu một bất động sản nghỉ dưỡng hạng sang thực sự, mà còn sở hữu cả một phong cách sống vượt lên những khái niệm sang trọng thông thường. Tại đây, mỗi biệt thự đều mang một câu truyện với niềm tự hào về văn hóa, thiên nhiên Việt Nam

Các mẫu thiết kế biệt thự của dự án như nhà Tổ chim, biệt thự nhà Nón, biệt thự nhà Nơm, biệt thự nhà Rông đều hướng đến sự tôn trọng sâu sắc các giá trị thiên nhiên, không cầu kỳ mà vẫn đủ để mang lại sự tinh tế, sang trọng. Cùng với đó là sự đặc sắc về cảnh quan bởi nơi đây sẽ có 4 con đường Hoa Ban, Hoa Đào, Hoa Mận, Hoa Gạo gắn với 4 phân khu của dự án.

Mỗi tiện ích dịch vụ đều được chăm chút, sáng tạo theo tiêu chí "mỗi công trình là một tác phẩm nghệ thuật". Với sự góp mặt của những thương hiệu nổi tiếng thế giới: Nhà café Hội thảo do công ty Võ Trọng Nghĩa thiết kế thi công, bể bơi Bio Design của tập đoàn danh tiếng từ nước Ý và hàng loạt tiện ích giá trị khác.

Như chia sẻ của Chủ đầu tư dự án : " Không quá khó để áp dụng các tiêu chuẩn cao cấp nhưng để vẫn giữ được sự độc đáo, khác biệt trong thiết kế mà vẫn đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe mới là điều cần đầu tư nhiều tâm sức".

Với lợi thế vị trí thuận tiện giao thông, thiên nhiên nguyên sơ ưu đãi với khí hậu trong lành được chủ đầu tư chăm chút tỉ mỉ cho từng thiết kế và đặc biệt có sự bảo chứng tin cậy cho việc vận hành mang tầm 5 sao quốc tế, Sakana đang là một trong những điểm nhấn minh chứng cho sức hút ngoại ô mạnh mẽ trong thời gian vừa qua.

Trường Thịnh