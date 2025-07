C.P Việt Nam công bố kết quả "nóng" vụ tố cáo thịt heo bẩn

Công ty C.P. Việt Nam vừa phát đi thông tin chính thức, khẳng định không vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Doanh nghiệp cũng công bố kết luận từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng (trước thời điểm sáp nhập đơn vị hành chính - PV). Kết luận nêu Công ty Chăn nuôi C.P. Việt Nam không có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm quy định tại Khoản 2 Điều 157 Bộ luật Tố tụng hình sự; đồng thời không khởi tố vụ án hình sự Vi phạm về quy định an toàn thực phẩm.

Hình ảnh heo có dấu hiệu bệnh được chụp tại lò mổ ở Hậu Giang (Ảnh từ Facebook: J.L).

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng nhận được Tố giác về tội phạm với nội dung: Ngày 30/5, mạng xã hội Facebook của tài khoản "Jonny Lieu" có đăng tải thông tin về Đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.

Nội dung đơn tố cáo thể hiện người tố cáo tên Liễu Quý Nhân, sinh năm 1985, kèm số căn cước công dân và địa chỉ thường trú tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng (cũ).

Nội dung tố cáo Công ty C.P Việt Nam sử dụng thịt heo bệnh, gà bệnh bốc mùi hôi thối đưa về Freshop Mỹ Xuyên - Sóc Trăng bán ra thị trường... kèm theo nhiều hình ảnh con heo có dấu hiệu bệnh.

Từ kết luận này, C.P. Việt Nam khẳng định không vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, trái với các thông tin sai lệch đã lan truyền trước đó.

Trước đó, khi vụ việc lùm xùm xảy ra, một số cửa hàng thực phẩm, đơn vị sử dụng sản phẩm của C.P. Việt Nam làm nguyên liệu chế biến đã thông báo tạm ngừng kinh doanh các sản phẩm của thương hiệu này. Một số cửa hàng khác lên tiếng trấn an người tiêu dùng về nguồn nguyên liệu kinh doanh.