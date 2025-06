Vụ C.P. bị "tố" bán heo bệnh: Nhiều cửa hàng ngừng bán sản phẩm của C.P.

Mới đây, ông L.Q.N. (40 tuổi, ngụ huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) tố cáo trên mạng xã hội một số sai phạm nghiêm trọng của lãnh đạo Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam, xảy ra tại cửa hàng C.P Fresh Shop Mỹ Xuyên.

“Hàng ngày, cửa hàng thường xuyên trà trộn heo bệnh, gà bệnh, có mảnh heo lên mùi hôi thối đưa về Fresh Shop chỉ đạo nhân viên bán ra thị trường tại Sóc Trăng”, ông N. nêu trên tài khoản mạng xã hội.

Trước những thông tin gây lo ngại xoay quanh các sản phẩm thịt heo của C.P. Việt Nam, một số cửa hàng thực phẩm, đơn vị sử dụng sản phẩm của C.P. Việt Nam làm nguyên liệu chế biến đã thông báo tạm ngừng kinh doanh các sản phẩm của thương hiệu này. Một số cửa hàng khác lên tiếng trấn an người tiêu dùng về nguồn nguyên liệu kinh doanh.

Chẳng hạn, cửa hàng thực phẩm sạch ở Nam Định đã thông báo tạm ngừng kinh doanh các sản phẩm C.P. từ ngày 30/5. Cửa hàng này cũng khẳng định sẽ tạm ngừng cung cấp các sản phẩm thuộc thương hiệu này cho khách hàng cho đến khi nhận được thông báo chính thức từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Sau khi có kết luận cụ thể, cửa hàng sẽ xem xét và đưa ra quyết định về việc có tiếp tục kinh doanh các sản phẩm của C.P. hay không.

"Cửa hàng kinh doanh các sản phẩm thịt heo của C.P. từ thời điểm mở cửa hàng (tháng 10/2024) đến nay. Quyết định ngừng bán vì mục đích sức khỏe của khách hàng là trên hết", đại diện cửa hàng chia sẻ thêm.

Một số cửa hàng thông báo tạm ngừng kinh doanh các sản phẩm C.P. (Ảnh: Chụp màn hình).

Tương tự, một cửa hàng bánh ngọt ở quận Đống Đa (Hà Nội) cũng thông báo tạm ngưng bán hai sản phẩm xúc xích ngàn lớp và bánh mì xúc xích phô mai.

"Cửa hàng hiện sử dụng xúc xích Đức Bucher do C.P. sản xuất cho 2 sản phẩm bánh mì xúc xích phô mai và xúc xích ngàn lớp. Chúng tôi lựa chọn sản phẩm từ C.P. vì tin tưởng vào quy trình sản xuất đạt chuẩn, có kiểm định chất lượng và được phân phối rộng rãi tại các hệ thống siêu thị lớn trên toàn quốc", cửa hàng cho biết.

Trước thông tin đang được lan truyền, cửa hàng nêu không tránh khỏi sự hoang mang và lo lắng. Tuy nhiên, vì trực tiếp liên quan tới sức khỏe của khách hàng nên đã đưa ra quyết định tạm ngừng kinh doanh 2 sản phẩm có sử dụng xúc xích C.P. cho đến khi có kết quả kiểm tra, giám định của các cơ quan chức năng, khi đó sẽ có hướng xử lý tiếp theo.

"Đây là bước đi cần thiết để đảm bảo sự an tâm và an toàn cho khách hàng. Cửa hàng mong các cơ quan chức năng sẽ sớm đưa ra kết quả chính xác, minh bạch để khôi phục lại niềm tin cho người tiêu dùng, cũng như những đơn vị kinh doanh như chúng tôi tiếp tục an tâm phục vụ khách hàng của mình", cửa hàng thông báo.

Với các hệ thống chuỗi siêu thị lớn, C.P. là nhà sản xuất và nhà cung cấp lớn các mặt hàng thịt heo, thịt gà và các mặt hàng chế biến. Hiện đa số các siêu thị lớn vẫn chờ kết luận chính thức từ phía cơ quan chức năng. Một số khác chủ động dừng nhập các sản phẩm chế biến từ C.P.

Hình ảnh heo có dấu hiệu bệnh được chụp tại lò mổ ở Hậu Giang (Ảnh từ Facebook: J.L).

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí, đại diện chuỗi siêu thị Kingfoodmart cho biết các sản phẩm của C.P. Việt Nam không chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu ngành hàng thịt của chuỗi vì nguồn cung thịt heo tươi của doanh nghiệp nhập từ nhiều nhà cung cấp khác nhau như heo sạch Meat Master, heo ăn chuối HAGL, thịt mát Vĩnh Tân...

Đại diện chuỗi siêu thị cho biết doanh nghiệp luôn chú trọng đảm bảo quy trình vận hành khép kín từ kho bãi, giao nhận đến khâu xử lý thực phẩm khi đóng gói. Các nhà cung cấp được yêu cầu tuân thủ quy trình chăn nuôi khép kín và sử dụng xe lạnh trong quá trình vận chuyển nhằm giữ được độ tươi ngon khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng...

Với người tiêu dùng, trước những thông tin trái chiều, một số bày tỏ sự lo lắng và cho biết đã tạm dừng mua hoặc sử dụng các sản phẩm của C.P. cho đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng. Không ít người chuyển sang sử dụng thịt heo của những thương hiệu khác.

Trong khi đó, một bộ phận người tiêu dùng giữ thái độ thận trọng, chờ đợi kết quả kiểm tra từ các cơ quan chức năng. "Tôi thường mua các sản phẩm thịt heo tươi của C.P. tại siêu thị vì giá cả phải chăng, thương hiệu uy tín. Mọi việc vẫn đang chờ kết luận từ cơ quan chức năng, không nên hoang mang hay vội vàng tẩy chay sản phẩm khi chưa có chứng cứ rõ ràng", chị Thùy Linh (quận Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ.

Trước đó, ngày 2/6, ngành chức năng tỉnh Hậu Giang đã kiểm tra 2 lò giết mổ gia súc D.N. (huyện Phụng Hiệp) và N.Đ. (huyện Châu Thành A). Đây là 2 lò giết mổ gia công cho Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam.

Trong đó, hình ảnh heo có dấu hiệu bị bệnh (thể hiện ngày 26/3/2022) mà người tố cáo công ty C.P. trà trộn heo bệnh bán ra thị trường đã đăng trên mạng xã hội được cho là chụp tại lò giết mổ D.N.

Tại buổi làm việc, ông Hà Hữu Tâm, quản lý cơ sở giết mổ của chi nhánh công ty C.P. ở Hậu Giang, cho biết hình ảnh nói trên được chụp tại lò mổ D.N. để lưu lại báo cáo bên thú y. "Khi phát hiện con heo không được sạch như những con heo bình thường, phía lò mổ, công ty, thú y phối hợp xử lý hủy tại lò bằng cách nung nấu và chuyển cho cá ăn", theo ông Tâm.

Ông Tâm cũng cho biết, thời điểm đó cả 3 bên xác định “con heo không thể đảm bảo đưa ra thị trường” nên đã cùng ký văn bản quyết định tiêu hủy.